Özgür Özel, Boykot Listesindeki Ünlü Kahve Zincirini Listeden Çıkardıklarını Açıkladı

CHP’li Özgür Özel, daha önce Maltepe’de yaptığı açıklamada, EspressoLab boykotunun AKP ile ilgisi olmadığını, sebebinin üniversite öğrencilerinin pahalı fiyat politikalarına tepkisi olduğunu belirtti. Özel, öğrencilerin başta vakıf üniversiteleri olmak üzere kampüslerde zincir kahve satışlarından rahatsızlık duyduğunu ve bu tepkilerin Saraçhane’deki eylemde kendini gösterdiğini ifade etmişti.

Özel, EspressoLab yetkililerine ise öğrencilerin gönlünü kazanıp kampüslerden çekilmedikçe anlaşma yapılmayacağını ilettiğini açıklamış; sürecin öğrenci onayıyla çözümleneceğini söylemişti.

Bugün Şişli mitinginde Özgür Özel, EspressoLab'la ilgili son bilgiyi paylaştı. Özel, 'Biz markayı kurumsal olarak boykot listesinden çıkardık ama takdir öğrencilerin' açıklaması yaptı.