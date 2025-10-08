onedio
Özgür Özel, Boykot Listesindeki Ünlü Kahve Zincirini Listeden Çıkardıklarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.10.2025 - 21:59

CHP’li Özgür Özel, daha önce Maltepe’de yaptığı açıklamada, EspressoLab boykotunun AKP ile ilgisi olmadığını, sebebinin üniversite öğrencilerinin pahalı fiyat politikalarına tepkisi olduğunu belirtti. Özel, öğrencilerin başta vakıf üniversiteleri olmak üzere kampüslerde zincir kahve satışlarından rahatsızlık duyduğunu ve bu tepkilerin Saraçhane’deki eylemde kendini gösterdiğini ifade etmişti.

Özel, EspressoLab yetkililerine ise öğrencilerin gönlünü kazanıp kampüslerden çekilmedikçe anlaşma yapılmayacağını ilettiğini açıklamış; sürecin öğrenci onayıyla çözümleneceğini söylemişti.

Bugün Şişli mitinginde Özgür Özel, EspressoLab'la ilgili son bilgiyi paylaştı. Özel, 'Biz markayı kurumsal olarak boykot listesinden çıkardık ama takdir öğrencilerin' açıklaması yaptı.

Özgür Özel, Şişli mitinginde boykot listesiyle ilgili son durumu paylaştı:

Uzun süredir boykot listesindeki markaya bundan sonra öğrencilerin tepkisi ne olacak merakla bekleniyor.

Özellikle üniversite içlerindeki şubeleriyle öğrenciler tarafından tepki çeken markanın bundan sonraki süreçte akıbeti ne olacak, öğrenciler tercih edecek mi şimdiden merak konusu oldu.

