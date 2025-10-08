Uyuşturucu Operasyonunda İfadesi Alınan Demet Evgar'ın Bir Vatandaşla Girdiği Diyalog Dikkat Çekti

İstanbul’da, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle soruşturma başlatılan, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat’ın da bulunduğu isimlere yönelik bir operasyon düzenlenmişti.
İfadeleri ve kan örnekleri alınan tüm ünlüler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bu süreçte, polis eskortu eşliğinde muhabirler ve vatandaşların önünden geçerken bazı ilginç anlar yaşandı.
Özellikle Demet Evgar’a destek veren bir vatandaş dikkat çekti. Vatandaşın 'Dik dur kız' sözüne Evgar’ın 'Eee herhalde, herhalde' şeklinde yanıt vermesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar muhabirlerin kameralarına böyle yansıdı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akşam saatlerinde tüm isimlerle birlikte Evgar da serbest kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın