Uyuşturucu Operasyonunda İfadesi Alınan Demet Evgar'ın Bir Vatandaşla Girdiği Diyalog Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.10.2025 - 20:51

İstanbul’da, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle soruşturma başlatılan, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat’ın da bulunduğu isimlere yönelik bir operasyon düzenlenmişti.

İfadeleri ve kan örnekleri alınan tüm ünlüler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bu süreçte, polis eskortu eşliğinde muhabirler ve vatandaşların önünden geçerken bazı ilginç anlar yaşandı.

Özellikle Demet Evgar’a destek veren bir vatandaş dikkat çekti. Vatandaşın 'Dik dur kız' sözüne Evgar’ın 'Eee herhalde, herhalde' şeklinde yanıt vermesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

O anlar muhabirlerin kameralarına böyle yansıdı:

Akşam saatlerinde tüm isimlerle birlikte Evgar da serbest kaldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun’un da bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ile kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İşlemler saat 17.00 civarında tamamlandı ve ünlüler, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
