Uyuşturucu Operasyonunda İfadesi Alınan Demet Evgar'ın Bir Vatandaşla Girdiği Diyalog Dikkat Çekti

İstanbul’da, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle soruşturma başlatılan, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat’ın da bulunduğu isimlere yönelik bir operasyon düzenlenmişti.

İfadeleri ve kan örnekleri alınan tüm ünlüler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bu süreçte, polis eskortu eşliğinde muhabirler ve vatandaşların önünden geçerken bazı ilginç anlar yaşandı.

Özellikle Demet Evgar’a destek veren bir vatandaş dikkat çekti. Vatandaşın 'Dik dur kız' sözüne Evgar’ın 'Eee herhalde, herhalde' şeklinde yanıt vermesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak - 2.Sayfa