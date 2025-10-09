onedio
AFAD Duyurdu: Marmara Denizi’nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 13:49

AFAD, Marmara Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte yaşanan deprem bazı vatandaşlar arasında korku yarattı.

İstanbul’da hissedilen deprem kısa süreli korkuya neden olurken, AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı.

AFAD’ın açıklamasına göre Marmara Denizi’ndeki 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 13.33’te ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde yaşandı.

AFAD'ın açıklaması 👇

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
