onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi!

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.08.2025 - 19:56

Son dakika... Balıkesir, Ankara, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşların depreme yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. AFAD depremin büyüklüğünü 6,1 ve merkez üssünü Balıkesir olarak açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19.53'te İstanbul'da da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

19.53'te İstanbul'da da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

AFAD yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünün 6,1 ve merkez üssünün Balıkesir olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul dahil olmak üzere Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4.6, 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde 3 artçı deprem daha meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından açıklama yaptı.

Yerlikaya, 'Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz...' dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
51
37
5
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın