Uyuşturucu Operasyonunda Yer Almıştı: Hadise İfadesinde Aylık Kazancını Açıkladı

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Hadise jandarmada verdiği ifadesinde aylık kazancının 700 bin ile 800 bin arasında değiştiğini söyledi.

Ayrıca Hadise uyuşturucu iddialarını reddederek, “Benim uyuşturucu madde ile alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı madde ile ilgili bir paylaşım yapmadım, uyarıcı madde içerikli bir gönderi alıntılamadım veya yeniden gönderme şeklinde mesaj paylaşmadım. Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım. Uyarıcı madde satış yapılan biriyle ya da aracıyla görüşmedim. Madde temini için para transferi yapmadım. Uyarıcı madde içen birine şahit olmadım” dedi.