Uyuşturucu Operasyonunda Yer Almıştı: Hadise İfadesinde Aylık Kazancını Açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 19 ünlü isim İstanbul Jandarma İl Komutanlığı’na götürülmüş ve yapılan uyuşturucu testleri sonrasında serbest bırakılmıştı. 19 ünlü ismin içinde yer alan şarkıcı Hadise ifadesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kesinlikle reddetti. Hadise ayrıca aylık kazancının 700 bin ile 800 bin lira arasında değiştiğini söyledi.
Kaynak: Dilek Yaman Demir / Ekol TV
İstanbul’da dün ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu çok konuşulmuştu.
Hadise ifadesinde aylık kazancını açıkladı.
