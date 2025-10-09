onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uyuşturucu Operasyonunda Yer Almıştı: Hadise İfadesinde Aylık Kazancını Açıkladı

Uyuşturucu Operasyonunda Yer Almıştı: Hadise İfadesinde Aylık Kazancını Açıkladı

Hadise
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 14:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 19 ünlü isim İstanbul Jandarma İl Komutanlığı’na götürülmüş ve yapılan uyuşturucu testleri sonrasında serbest bırakılmıştı. 19 ünlü ismin içinde yer alan şarkıcı Hadise ifadesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kesinlikle reddetti. Hadise ayrıca aylık kazancının 700 bin ile 800 bin lira arasında değiştiğini söyledi. 

Kaynak: Dilek Yaman Demir / Ekol TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da dün ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu çok konuşulmuştu.

İstanbul’da dün ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu çok konuşulmuştu.

Operasyonda Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Avukat Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu İstanbul Jandarma İl Komutanlığı’na götürülmüş ve kan ile saç örneklerinin alınması sonrasında serbest bırakılmıştı.

Hadise ifadesinde aylık kazancını açıkladı.

Hadise ifadesinde aylık kazancını açıkladı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Hadise jandarmada verdiği ifadesinde aylık kazancının 700 bin ile 800 bin arasında değiştiğini söyledi.

Ayrıca Hadise uyuşturucu iddialarını reddederek, “Benim uyuşturucu madde ile alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı madde ile ilgili bir paylaşım yapmadım, uyarıcı madde içerikli bir gönderi alıntılamadım veya yeniden gönderme şeklinde mesaj paylaşmadım. Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım. Uyarıcı madde satış yapılan biriyle ya da aracıyla görüşmedim. Madde temini için para transferi yapmadım. Uyarıcı madde içen birine şahit olmadım” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
8
5
3
3
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın