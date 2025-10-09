Feyenoord Maçındaki Olaylar Nedeniyle 3 Fenerbahçe Taraftarı Cinayete Teşebbüsten Aranıyor

Yaralanan Feyenoord taraftarının ağır beyin sarsıntısı geçirdiği ve kolunun kırıldığı bildirildi. Hollandalı taraftarın, aldığı yaralar nedeniyle iki ay çalışamadığı aktarıldı. Bir polis sözcüsü, yaralanan kişinin parlak ışıklara dayanamadığını, şiddetli baş ağrısı çektiğini ve araç kullanamadığını belirtti. Beton sütunu atan 3 Fenerbahçe taraftarının ise maç sırasında tutuklanmadığı, yeni yayımlanan videonun ardından polisin bu kişileri aradığı ve cinayete teşebbüsle suçlandıkları açıklandı.