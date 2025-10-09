onedio
Feyenoord Maçındaki Olaylar Nedeniyle 3 Fenerbahçe Taraftarı Cinayete Teşebbüsten Aranıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.10.2025 - 19:31

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan maçın ardından, 3 sarı-lacivertli taraftar cinayete teşebbüs suçlamasıyla gündeme geldi. Emniyet birimleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bir Hollandalı olay esnasında ciddi şekilde yaralandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan maçta, Hollandalı bir taraftar ciddi şekilde yaralandı. Hollanda medyasında yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki rövanş maçında 3 Fenerbahçe taraftarı, beton bir sütunu sökerek deplasman tribününe fırlattı. Söz konusu sütunun, olayı polise bildirmeye hazırlanan bir Feyenoord taraftarına çarptığı belirtildi.

Polis 3 Fenerbahçe taraftarını arıyor.

Yaralanan Feyenoord taraftarının ağır beyin sarsıntısı geçirdiği ve kolunun kırıldığı bildirildi. Hollandalı taraftarın, aldığı yaralar nedeniyle iki ay çalışamadığı aktarıldı. Bir polis sözcüsü, yaralanan kişinin parlak ışıklara dayanamadığını, şiddetli baş ağrısı çektiğini ve araç kullanamadığını belirtti. Beton sütunu atan 3 Fenerbahçe taraftarının ise maç sırasında tutuklanmadığı, yeni yayımlanan videonun ardından polisin bu kişileri aradığı ve cinayete teşebbüsle suçlandıkları açıklandı.

