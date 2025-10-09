Feyenoord Maçındaki Olaylar Nedeniyle 3 Fenerbahçe Taraftarı Cinayete Teşebbüsten Aranıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan maçın ardından, 3 sarı-lacivertli taraftar cinayete teşebbüs suçlamasıyla gündeme geldi. Emniyet birimleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Bir Hollandalı olay esnasında ciddi şekilde yaralandı.
Polis 3 Fenerbahçe taraftarını arıyor.
