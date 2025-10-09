San Marino, Avusturya'ya Karşı Yediği 10 Golle Tarihi Yenilgilerine Bir Yenisini Ekledi

Avusturya, Viyana’da San Marino’yu 10-0 mağlup ederek tarihindeki en büyük galibiyetini elde etti.

Nisan 1977’de Malta karşısında alınan 9-0’lık skor, daha önce Avusturya’nın en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Ralf Rangnick’in öğrencileri, bu rekoru Dünya Kupası eleme maçında San Marino’yu adeta ezerek kırdı.

Romano Schmid ve Marko Arnautović’in ilk dokuz dakikada attığı goller, rakip için uzun bir gecenin habercisiydi. Michael Gregoritsch ve Stefan Posch, yarım saat dolmadan skoru 4-0’a getirdi. Posch’un ikinci golü ve Konrad Laimer’in sayısıyla Avusturya ilk yarıyı 6-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Arnautović bir gol daha kaydetti. San Marino sanki gol yağmurunu durdurmuş gibiydi ki 76. dakikada Nikolaus Wurmbrand sekizinci golü attı.

Maçın sonlarına doğru rekor galibiyet yaklaşırken Arnautović kısa sürede iki gol daha bularak skoru 84. dakikada 10-0’a taşıdı.