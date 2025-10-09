onedio
San Marino, Avusturya'ya Karşı Yediği 10 Golle Tarihi Yenilgilerine Bir Yenisini Ekledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.10.2025 - 00:07

Tarihi maçlarla ve mağlubiyetlerle bilinen San Marino, bu gece de ilginç bir skorla anıldı. Aldığı puanın değil attığı golün bile kıymetli olduğu ortamda San Marino halen kaybettikleriyle gündem olmayı sürdürüyor. Akdeniz ekibi Avusturya deplasmanından 10 gollü mağlubiyetle ayrıldı.

Rangnick'in öğrencileri rekor tazelemeyi başardı.

Avusturya, Viyana’da San Marino’yu 10-0 mağlup ederek tarihindeki en büyük galibiyetini elde etti.

Nisan 1977’de Malta karşısında alınan 9-0’lık skor, daha önce Avusturya’nın en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Ralf Rangnick’in öğrencileri, bu rekoru Dünya Kupası eleme maçında San Marino’yu adeta ezerek kırdı.

Romano Schmid ve Marko Arnautović’in ilk dokuz dakikada attığı goller, rakip için uzun bir gecenin habercisiydi. Michael Gregoritsch ve Stefan Posch, yarım saat dolmadan skoru 4-0’a getirdi. Posch’un ikinci golü ve Konrad Laimer’in sayısıyla Avusturya ilk yarıyı 6-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Arnautović bir gol daha kaydetti. San Marino sanki gol yağmurunu durdurmuş gibiydi ki 76. dakikada Nikolaus Wurmbrand sekizinci golü attı.

Maçın sonlarına doğru rekor galibiyet yaklaşırken Arnautović kısa sürede iki gol daha bularak skoru 84. dakikada 10-0’a taşıdı.

San Marino tarihine eklenmiş bir kara gün daha

İnanılması güç ama bu 10-0’lık yenilgi, San Marino’nun tarihinde 10 veya daha fazla gol yediği sekizinci maç oldu.

Takımın en ağır yenilgisi ise Eylül 2006’da Almanya’ya karşı sahasında aldığı 13-0’lık mağlubiyet olarak kalmaya devam ediyor.

Avusturya, elemelerde kalan üç maçı öncesinde grubunda ikinci sırada yer alıyor. Ancak bir maç eksiğine rağmen lider Bosna-Hersek’le aynı puanda bulunuyor. Rangnick’in ekibi pazar günü Romanya’ya konuk olacak ve yenilmemeleri hâlinde Grup H liderliğini ele geçirecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Dragunov

San Marino defansı Türkiye -suriye sınırı gibi,kimin girip çıktığı belli değil 👏👏👏