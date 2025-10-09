Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Pascal Nouma, Fenerbahçe'ye Transfer Olan Cenk Tosun'u Eleştirdi

Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, katıldığı bir YouTube programında Cenk Tosun’un Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili soruya dikkat çekici bir yanıt verdi. “Cenk Tosun hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim rengimiz siyah-beyaz, sen neden Fenerbahçe’ye gidiyorsun?” diyen Nouma, Beşiktaş taraftarlarının duygularına tercüman oldu.

Programın sunucusu Ecem Dinçkal’ın “Para mı?” sorusuna ise Nouma kararlı bir şekilde, “Para her şey değildir. Bana da Galatasaray ve Fenerbahçe daha fazla para teklif etti ama gitmedim. Hayatta paradan daha önemli şeyler var. En önemlisi Beşiktaş! Ben gerçek bir Beşiktaşlıyım” sözleriyle yanıt verdi.

Nouma’nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Beşiktaşlı taraftarlar efsane oyuncunun sadakat dolu sözlerini övgüyle paylaştı.