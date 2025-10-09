Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Pascal Nouma, Fenerbahçe'ye Transfer Olan Cenk Tosun'u Eleştirdi
Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, Cenk Tosun’un Fenerbahçe’ye transferine sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Para her şey değil” ifadelerini kullanan Nouma, Beşiktaş’a olan bağlılığını vurgulayarak, “Ben Beşiktaşlı olduğum için başka takımlara gitmedim. Bu kulüp benim ailem” dedi. Taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Nouma’nın açıklamaları, siyah-beyazlı camiada büyük destek gördü. Fransız futbolcu, daha önce de Beşiktaş’ı “hayatımın parçası” sözleriyle tanımlamış ve kulübe olan sevgisini sık sık dile getirmişti.
Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transferi herkesi şaşırtmıştı
Beşiktaş taraftarının sevdiği isimlerden olan Nouma'nın hedefinde de bu transfer vardı.
