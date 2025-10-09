onedio
Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Pascal Nouma, Fenerbahçe'ye Transfer Olan Cenk Tosun'u Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.10.2025 - 17:21

Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, Cenk Tosun’un Fenerbahçe’ye transferine sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Para her şey değil” ifadelerini kullanan Nouma, Beşiktaş’a olan bağlılığını vurgulayarak, “Ben Beşiktaşlı olduğum için başka takımlara gitmedim. Bu kulüp benim ailem” dedi. Taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Nouma’nın açıklamaları, siyah-beyazlı camiada büyük destek gördü. Fransız futbolcu, daha önce de Beşiktaş’ı “hayatımın parçası” sözleriyle tanımlamış ve kulübe olan sevgisini sık sık dile getirmişti.

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transferi herkesi şaşırtmıştı

Beşiktaş'la büyük başarılara imza atan Cenk Tosun, sözleşmesinin yenilenmemesi sebebiyle takımdan ayrılmış ve sarı lacivertli kulübe imza atmıştı. 

Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Cenk Tosun'a bir eleştiri de Pascal Nouma'dan geldi.

Beşiktaş taraftarının sevdiği isimlerden olan Nouma'nın hedefinde de bu transfer vardı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, katıldığı bir YouTube programında Cenk Tosun’un Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili soruya dikkat çekici bir yanıt verdi. “Cenk Tosun hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim rengimiz siyah-beyaz, sen neden Fenerbahçe’ye gidiyorsun?” diyen Nouma, Beşiktaş taraftarlarının duygularına tercüman oldu.

Programın sunucusu Ecem Dinçkal’ın “Para mı?” sorusuna ise Nouma kararlı bir şekilde, “Para her şey değildir. Bana da Galatasaray ve Fenerbahçe daha fazla para teklif etti ama gitmedim. Hayatta paradan daha önemli şeyler var. En önemlisi Beşiktaş! Ben gerçek bir Beşiktaşlıyım” sözleriyle yanıt verdi.

Nouma’nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Beşiktaşlı taraftarlar efsane oyuncunun sadakat dolu sözlerini övgüyle paylaştı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
