Juventus'un Altın Çocuğu Kenan Yıldız Arda Güler'e Rakip Olabilir

Milli takımın genç jenerasyonunun en önemli parçalarından olan Kenan Yıldız sadece bizim için değil Juventus için de çok özel bir oyuncu. Sezona iyi bir giriş yapan Yıldız kısa süre içinde Juventus taraftarının hayranlığını kazandı. Hatta Platini, Del Piero gibi efsanelerle özdeşleşen 10 numaralı forma Yıldız'a emanet edildi.

Yıldız'ın bu performansı Avrupa'nın diğer devlerinin de dikkatini çekti. Milli futbolcunun en son talibi ise Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Başkan Laporta'nın hayali sağda Yamal solda Kenan'ın olduğu bir hücum hattı.