Juventus'un Altın Çocuğu Kenan Yıldız Arda Güler'e Rakip Olabilir

Juventus'un Altın Çocuğu Kenan Yıldız Arda Güler'e Rakip Olabilir

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
09.10.2025 - 17:12

Milli takımın genç jenerasyonunun en önemli parçalarından olan Kenan Yıldız sadece bizim için değil Juventus için de çok özel bir oyuncu. Sezona iyi bir giriş yapan Yıldız kısa süre içinde Juventus taraftarının hayranlığını kazandı. Hatta Platini, Del Piero gibi efsanelerle özdeşleşen 10 numaralı forma Yıldız'a emanet edildi.

Yıldız'ın bu performansı Avrupa'nın diğer devlerinin de dikkatini çekti. Milli futbolcunun en son talibi ise Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Başkan Laporta'nın hayali sağda Yamal solda Kenan'ın olduğu bir hücum hattı.

Juventus 10 numarası için hem içeride hem dışarıda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yeni sözleşme teklifiyle Kenan Yıldız'ı 2030'a kadar bağlamak isteyen Juventus'un rakipleri de artmış durumda. Chelsea'nin 70 milyon euroluk teklifini reddeden İtalyan devinin bu kez işi daha zor. 

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Barcelona Başkanı Laporta'nın çılgın projesi ise hücum hattını Kenan Yıldız'la güçlendirip Real Madrid'le olan rekabeti bir üst seviyeye çekmek.

Juventus'ta yıllık 1.5 milyon euro kazanan Yıldız için başka Avrupa devlerinin de devreye girebileceği ifade edildi.

Eğer Yıldız Katalan ekibine dahil olursa Real Madrid'de bu yıl yerini sağlamlaştıran Arda Güler'in rakibi olabilir.

Gündem Editörü
