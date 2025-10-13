Altın Fiyatlarında Rekor Üstüne Rekor! Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek yüzde 100'lük gümrük vergisinin ardından hafta kapanışında yükselişe geçen altın yeni haftaya rekorla başladı. Ons altın 4 bin 77 dolarla, gram altın ise 5 bin 483 TL ile rekor kırdı. İç piyasada da gram atından yeni rekor geldi. Peki altın fiyatları ne kadar? Altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum.
ABD ve Çin arasındaki vergi krizi altın fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu.
Altın fiyatlarını FED’in faiz indirimi yapacağı beklentisi de etkiledi.
Altın fiyatları artacak mı?
