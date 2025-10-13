onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatlarında Rekor Üstüne Rekor! Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Altın Fiyatlarında Rekor Üstüne Rekor! Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2025 - 09:06

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek yüzde 100'lük gümrük vergisinin ardından hafta kapanışında yükselişe geçen altın yeni haftaya rekorla başladı. Ons altın 4 bin 77 dolarla, gram altın ise 5 bin 483 TL ile rekor kırdı. İç piyasada da gram atından yeni rekor geldi. Peki altın fiyatları ne kadar? Altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD ve Çin arasındaki vergi krizi altın fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu.

ABD ve Çin arasındaki vergi krizi altın fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu.

Trump'ın da Çin'e yönelik vergilere ek olarak yüzde 100'lük gümrük vergisi getirmesi kararının ardından altın fiyatları yeniden artmaya başladı.

Küresel piyasalarda geçen hafta 4.016 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın 4 bin 77 dolarla, gram altın ise 5 bin 483 TL ile rekor kırdı. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 728 lira, çeyrek altın ise 9 bin 363 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarını FED’in faiz indirimi yapacağı beklentisi de etkiledi.

Altın fiyatlarını FED’in faiz indirimi yapacağı beklentisi de etkiledi.

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında, ABD’de hükümetin kapanmasının sürmesi ve bu konuda çözüm yönünde somut bir ilerleme kaydedilmemesi belirsizliği artırıyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde iki faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin devam etmesi, yatırımcıların altına olan ilgisini canlı tutuyor.

Altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları artacak mı?

Ons fiyatının geçen hafta 3.950 dolar desteğine kadar gerilemesinin ardından yönünü yukarı çevirdiğini aktaran bazı analistler, “Kısa vadede bu seviyenin destek olarak korunması halinde, fiyatlarda güçlü görünümün devam etmesi mevcut şartlarda mümkün görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cnr80

Bu rekor nereye kadar devam edecek acaba? sevinsek mi ,üzülsek mi ,bilemedik kafada deli SORULAR!!!!