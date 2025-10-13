Kanser Hastalarının Tedavisini Geciktirmişler! Akdeniz Üniversitesi'ndeki 4 Akademisyen İçin İhraç Teklifi

AÜ'de rektör yardımcılığı, başhekimlik gibi görevlerde bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Prof. Dr. M.T. ile birlikte Prof. Dr. A.B.T., Prof. Dr. Ü.O. ve Öğr. Gör. Dr. M.A.; kanser hastalarının tedavisinin geciktirildiği, SGK'ya usulsüz işlem yapıldığı ve araştırma görevlilerine sistematik mobbing uygulandığının tespitine yönelik açılan soruşturma kapsamında, geçen mart ayında görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu iddialarla ilgili yürütülen disiplin soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonunda profesörler M.T., A.B.T. ve Ü.O. ile Dr. M.A.'nın, görev yaptıkları klinikte SGK mevzuatına aykırı işlemler yaptıkları, ameliyat kodlarını manipüle ederek usulsüz tahsilatlar gerçekleştirdikleri belirlendi. Raporda, bazı ameliyatların hiç yapılmadığı halde sisteme yapılmış gibi girildiği, ay sonunda yapılan ameliyatların ise bir sonraki ay yeniden yapılmış gibi gösterilerek SGK'dan ikinci kez ücret tahsil edildiği ifade edildi.

İddialara göre, söz konusu akademisyenlerin, kanser veya kanser şüphesi bulunan hastaların ameliyatlarını 'yoğun bakım yeri yok' gerekçesiyle erteledikleri, kendi özel hasta gruplarına öncelik verdikleri tespit edildi. Soruşturmada, “Kanser hastalarına haftalar sonrasına randevu verdirirken, robotik uyku apnesi ameliyatı gibi kendi hastalarını öncelikli olarak yoğun bakıma aldılar' gibi iddialar yer aldı.