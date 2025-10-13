İstanbul’da Üzerinden 67 Çeyrek Altın Çıkan Dilenciye 1.406 TL Para Cezası Verildi
Esenyurt’ta vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden ortalama 610 bin lira değerinde tam 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
Dilenciye 1.406 TL’lik idari para cezası uygulanması sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da üzerinden 67 çeyrek altın (Ortalama 610 Bin TL) çıkan dilenciye 1.406 TL para cezası verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın