İstanbul’da Üzerinden 67 Çeyrek Altın Çıkan Dilenciye 1.406 TL Para Cezası Verildi

İstanbul’da Üzerinden 67 Çeyrek Altın Çıkan Dilenciye 1.406 TL Para Cezası Verildi

13.10.2025 - 11:31

Esenyurt’ta vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden ortalama 610 bin lira değerinde tam 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 

Dilenciye 1.406 TL’lik idari para cezası uygulanması sosyal medyada gündem oldu.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Esenyurt Devlet Hastanesi önünde vatandaşlardan para toplarken tespit edilen yaşlı bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Yapılan takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alınan kadın, karakola götürülerek üst aramasına tabi tutuldu. Arama sonucunda, kadının üzerinden tam 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Dilencilik faaliyetinde bulunan kadının üzerinden çıkan nakit para ve altınlar tutanak altına alınarak, idari para cezası uygulandı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
