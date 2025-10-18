Temize Çıkan İrem Derici, Barbaros Şansal'ın Uyuşturucu Testinin Sonuçları Hakkındaki Yorumuna Öfke Kustu!
İrem Derici, 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermişti. Operasyonun ardından alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları açıklandı ve Derici'nin test sonuçları temiz çıktı.
İrem Derici, adli tıp raporunun temiz çıkmasının ardından sosyal medyada yaşanan tartışmalara sert tepki gösterdi. Test sonuçlarının temiz olmasına rağmen hakkında yapılan yorumlara isyan eden Derici, Barbaros Şansal'a da fena öfkelendi!
Uyuşturucu operasyonu sonrası adı temize çıkan İrem Derici sosyal medya hesabından "Yalan söylemedim söylemem de!" şeklinde paylaşım yapmıştı.
İrem Derici, uyuşturucu operasyonu sonrasında alınan test sonuçlarının temiz çıkmasına rağmen sosyal medyada yapılan bazı yorumlara sert tepki gösterdi.
