Temize Çıkan İrem Derici, Barbaros Şansal'ın Uyuşturucu Testinin Sonuçları Hakkındaki Yorumuna Öfke Kustu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.10.2025 - 17:39

İrem Derici, 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermişti. Operasyonun ardından alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları açıklandı ve Derici'nin test sonuçları temiz çıktı.

İrem Derici, adli tıp raporunun temiz çıkmasının ardından sosyal medyada yaşanan tartışmalara sert tepki gösterdi. Test sonuçlarının temiz olmasına rağmen hakkında yapılan yorumlara isyan eden Derici, Barbaros Şansal'a da fena öfkelendi!

Uyuşturucu operasyonu sonrası adı temize çıkan İrem Derici sosyal medya hesabından "Yalan söylemedim söylemem de!" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Test sonuçlarının temiz çıkmasının ardından bir konserinde 'Alnımızın akıyla çıktık. Mutluyum. Bugüne kadar ailemi üzecek hiçbir şey yapmadım. Küfür ederim o ayrı, bizim sülale küfürbaz' şeklinde açıklamalarda bulunan İrem Derici, Barbaros Şansal'ın 'Her şeyin bu kadar kirlendiği yerde, idrar, kan ve saç da test için parayla satılabilir!' şeklindeki paylaşımı yüzünden çok sinirlendi! Derici o paylaşıma 'Ya sen de bi' s****git artık ya Passiflora, kendinden mi biliyorsun puri?' sözleriyle öfke kustu!

Kan ve saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmayan İrem Derici, 'O kafaya başka türlü ulaşılamazdı' diyen Ahmet Hakan'a ise  'N'aber kız yanar döner' şeklinde cevap vermeyi de unutmamıştı.

İrem Derici'nin o paylaşımından bahsetmiştik:

İrem Derici, uyuşturucu operasyonu sonrasında alınan test sonuçlarının temiz çıkmasına rağmen sosyal medyada yapılan bazı yorumlara sert tepki gösterdi.

“Bana bakın! Bu konuyla alakalı son cümlelerim! İçim şişti çünkü! Koskoca devlet adli tıp raporumu temiz vermiş, hala ilgi manyağı iki üç kişi bir şey yazıyor ve ben hırsımdan bu insanlara cevap yazıyorum! … Bana haksız yere hakaret eden herkes çok büyük acılar çeksin istiyorum. Dişe diş, kana kan. Yaptığınızı yaşamadan da ölmeyeceksiniz, haberiniz olsun. Ensinizdeyim.”

