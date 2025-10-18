Temize Çıkan İrem Derici, Barbaros Şansal'ın Uyuşturucu Testinin Sonuçları Hakkındaki Yorumuna Öfke Kustu!

Test sonuçlarının temiz çıkmasının ardından bir konserinde 'Alnımızın akıyla çıktık. Mutluyum. Bugüne kadar ailemi üzecek hiçbir şey yapmadım. Küfür ederim o ayrı, bizim sülale küfürbaz' şeklinde açıklamalarda bulunan İrem Derici, Barbaros Şansal'ın 'Her şeyin bu kadar kirlendiği yerde, idrar, kan ve saç da test için parayla satılabilir!' şeklindeki paylaşımı yüzünden çok sinirlendi! Derici o paylaşıma 'Ya sen de bi' s****git artık ya Passiflora, kendinden mi biliyorsun puri?' sözleriyle öfke kustu!

Kan ve saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmayan İrem Derici, 'O kafaya başka türlü ulaşılamazdı' diyen Ahmet Hakan'a ise 'N'aber kız yanar döner' şeklinde cevap vermeyi de unutmamıştı.