Silinmeden Yetişin: 12-18 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
18.10.2025 - 22:18

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Güzelliğiyle her paylaşımında büyülemeyi başaran Afra Saraçoğlu, Paris’te adeta ışık saçmıştı. Zarafeti ve sade tarzıyla beğenilen isim, aynanın karşısında verdiği pozla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Uzun süredir örnek çift olarak gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bu kez samimi paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’ın yer aldığı reklam panosunun önünde selfie çekilerek eşine olan gururunu ve sevgisini tatlı bir jestle gösterdi. Bu özel kareyi Sinem Kobal, kendi hesabından paylaştı.

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Türkiye’nin en dikkat çeken modellerinden Şevval Şahin, Victoria’s Secret defilesinin bir numaralı adayı oldu! Uzun bacaklarıyla dikkat çeken ismin bu pozu olay yarattı!

Danla Bilic

Danla Bilic

Sosyal medyanın en konuşulan isimlerinden Danla Bilic, bu kez eski sevgilisi Kubilay Aka’nın yeni sevgilisi Hafsanur’u story’sinde paylaşarak gündeme damgasını vurdu. Hafsanur Sancaktutan'ı paylaşan isim “Kıskanmak' dizisine övgüde bulundu.

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç

Ünlü DJ Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü sosyal medyada özel bir paylaşım yaparak kutladı. Romantik ve samimi bir notla yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Cannes'ın ışıltılı atmosferinden sonra Demet Özdemir, katıldığı after party’de güzelliğiyle adeta büyüledi. Zarafeti ve şıklığıyla partide dikkat çeken Özdemir, sosyal medyada da büyük ilgi topladı.

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Uzak Şehir” dizisinin Alya’sı Sinem Ünsal, dizideki kaynanası Sadakat Hanım ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından kızı Asya'yı paylaştı. Asya'nın tatlılığı kalpleri eritti.

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Sosyal medyanın ve magazin gündeminin dikkatle takip ettiği isimlerden Nazlı Sabancı, kına gecesinde giydiği kırmızı elbisesiyle dile düştü.

Aslı Enver

Aslı Enver

Ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından kızı Elay’ı paylaşarak takipçilerini büyüledi. Minik Elay’ın tatlılığı yine 'maşallah' dedirtti!

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Tatilleri ve seyahatlariyle dikkat çeken Arzu Sabancı yine arkadaşlarıyla başka bir ülkeyi fethetti.

Sabancı'nın köprüde verdiği poz ve altına düştüğü not güldürdü!

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy

Ünlü oyuncu Çağatay, sosyal medya hesabından sevgilisini ilk kez paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı. Bu paylaşım, Çağatay Ulusoy'un değişimini gözler önüne serdi.

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda yapayzekayla tasarlanmış bir podyum görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Victoria's Secret mankeni olan Boluğur güzelliğiyle büyüledi.

Hazal Kaya

Hazal Kaya

Hazal Kaya, Melike Şahin hayranlığını böyle paylaştı!

