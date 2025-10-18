Test Sonucu Kanında Uyuşturucu Tespit Edilen Dilan Polat Gözyaşları İçinde Yeniden Saç ve İdrar Örneği Verdi!
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 19 ünlüyü kapsayan uyuşturucu operasyonunda alınan örneklerin sonuçları çıkmıştı. Dilan Polat'ın ise ismi listede kanında uyuşturucu tespit edilen isimlerin arasında yer aldı. Dilan Polat çıkan sonuçlar sonrası göyaşları içinde açıklamalarda bulunmuş ve sonuçları yalanlamıştı. Engin Polat'ın sonuçları ise temiz çıkmıştı.
Polat'ın bugün ise intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Yaşananların ardından Dilan Polat saç örneği vermek için yeniden hastaneye gitti.
Test sonuçlarının ardından Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda gözyaşları içinde, "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarım" diyerek iddiaları reddetmişti.
Gündemden bir an olsun düşmeyen Dilan Polat yeniden uyuşturucu testi verdi. Eltisi Hazal Erdoğan, uyuşturucu testi pozitif çıkan isimden saç örneği alınırkenki anları paylaştı.
İdrar örneği alınan Dilan Polat'ın hemşirenin gözetimi altında verdiği testler tek tek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
