Yıllardır Aynı Gördüğümüz Hülya Avşar, Radikal İmaj Değişikliğiyle Bambaşka Biri Oldu!

Bir süredir YouTube'da yayınladığı Bir Hülya Avşar Sohbeti programında ünlü arkadaşlarını ağırlayan ve programın yeni bölümleriyle de dikkat çeken Hülya Avşar, uzun bir süredir herhangi bir film veya dizi projesinde yer almıyor.

Bugüne dek uzun ve kısa saçlı halini gördüğümüz Hülya Avşar, yıllar geçse de imaj çizgisini değiştirmeyen ve koruyanlardan oldu biliyorsunuz. Daha genç olduğu yıllarda uzun, bal rengine kaçan saçlarıyla gördüğümüz Hülya Avşar, yaş aldıkça daha koyu ve kısa saçlar tercih etti.