Yıllardır Aynı Gördüğümüz Hülya Avşar, Radikal İmaj Değişikliğiyle Bambaşka Biri Oldu!
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sürpriz yaptı! 'Set zamanı' notunu düşen Hülya Avşar, radikal imaj değişikliğini gözler önüne sererken yeni bir projeyle anlaşıp anlaşmadığı da merak konusu oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Senelerdir Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri hatta kadını olarak gösteriler Hülya Avşar, her daim gündemde kalan isimlerden.
Fakat bugüne dek kendisini hiç kaküllü görmemiştik!
