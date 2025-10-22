onedio
Yıllardır Aynı Gördüğümüz Hülya Avşar, Radikal İmaj Değişikliğiyle Bambaşka Biri Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.10.2025 - 16:24

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sürpriz yaptı! 'Set zamanı' notunu düşen Hülya Avşar, radikal imaj değişikliğini gözler önüne sererken yeni bir projeyle anlaşıp anlaşmadığı da merak konusu oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Senelerdir Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri hatta kadını olarak gösteriler Hülya Avşar, her daim gündemde kalan isimlerden.

Bir süredir YouTube'da yayınladığı Bir Hülya Avşar Sohbeti programında ünlü arkadaşlarını ağırlayan ve programın yeni bölümleriyle de dikkat çeken Hülya Avşar, uzun bir süredir herhangi bir film veya dizi projesinde yer almıyor. 

Bugüne dek uzun ve kısa saçlı halini gördüğümüz Hülya Avşar, yıllar geçse de imaj çizgisini değiştirmeyen ve koruyanlardan oldu biliyorsunuz. Daha genç olduğu yıllarda uzun, bal rengine kaçan saçlarıyla gördüğümüz Hülya Avşar, yaş aldıkça daha koyu ve kısa saçlar tercih etti.

Fakat bugüne dek kendisini hiç kaküllü görmemiştik!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaşan Hülya Avşar, paylaşımına da 'Set zamanı' notunu düştü. 

Hülya Avşar'ın yeni bir dizi veya filmle anlaşıp anlaşmadığı merak edilirken yeni imajı tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu. 

Saçlarının rengini açtıran, ilk defa da kakül kestiren Hülya Avşar'ın yeni imajı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimilerinin de tepkisini çekti. 

Genç göstermiş, orası kesin! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

