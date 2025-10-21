Bu Kadarına da Pes: Şarkıcı Doğuş ve Eşinin Photoshop'un Dozunu Büyük Kaçırdığı Aşk Pozu Şoke Eti!
Ünlü şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'yla 11. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı aşk pozunda fazla aşırıya kaçmış photoshop dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gamsız, Uyan, Yalnızım, Yemin Ettim Sana gibi şarkılarıyla bir dönem büyük ilgi çeken, birçok kişinin de gönlünde taht kuran Doğuş, her zaman magazinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğuş, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından eşiyle 11. yılını kutladığı bir paylaşımda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın