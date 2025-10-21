Bu Kadarına da Pes: Şarkıcı Doğuş ve Eşinin Photoshop'un Dozunu Büyük Kaçırdığı Aşk Pozu Şoke Eti!

Yukarıda gördüğünüz photoshop ve filtrede bir dünya markası olmaya aday aşk pozunu paylaşan Doğuş, kısa sürede gündem olmayı başardı!

'Filtrenizi Sevim Emre mi yaptı?' tarzı yorumlar bir bir sıralanırken, Doğuş'un da eşinin de abartı filtrelenmiş ve Photoshop'la düzeltilmiş hali göreni resmen şoka soktu!

Bir de 'Bu filtre, photoshop sevdası ne zaman biter?' dedirtti tabii... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!