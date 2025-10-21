onedio
Bu Kadarına da Pes: Şarkıcı Doğuş ve Eşinin Photoshop'un Dozunu Büyük Kaçırdığı Aşk Pozu Şoke Eti!

Bu Kadarına da Pes: Şarkıcı Doğuş ve Eşinin Photoshop'un Dozunu Büyük Kaçırdığı Aşk Pozu Şoke Eti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
21.10.2025 - 22:50

Ünlü şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'yla 11. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı aşk pozunda fazla aşırıya kaçmış photoshop dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gamsız, Uyan, Yalnızım, Yemin Ettim Sana gibi şarkılarıyla bir dönem büyük ilgi çeken, birçok kişinin de gönlünde taht kuran Doğuş, her zaman magazinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu!

Gamsız, Uyan, Yalnızım, Yemin Ettim Sana gibi şarkılarıyla bir dönem büyük ilgi çeken, birçok kişinin de gönlünde taht kuran Doğuş, her zaman magazinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu!

Saksıyla verdiği ikonik poz sebebiyle yıllar boyunca saksı denildiğinde akıllara gelen ilk kişi olan ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında azeri güzel Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girmişti. 

En son 2023 yılında hakkında ihanet iddiaları çıktığındaysa ortalık büyük karışmıştı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Esra Hanım, Doğuş'la ilişki yaşayıp dini nikah kıydıklarını açıklamış, evli ve mutlu Doğuş'un oldukça tatsız bir durumun içinde kalmasına sebep olmuştu. 

Yetiştirme yurdu, cezaevi gibi birçok zorlu yoldan geçen Doğuş, ihanet iddiasının üstü kapandıktan sonra daha sessiz bir hayat yaşamaya karar vermiş, ailesine odaklanmıştı.

Doğuş, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından eşiyle 11. yılını kutladığı bir paylaşımda bulundu.

Doğuş, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından eşiyle 11. yılını kutladığı bir paylaşımda bulundu.

Yukarıda gördüğünüz photoshop ve filtrede bir dünya markası olmaya aday aşk pozunu paylaşan Doğuş, kısa sürede gündem olmayı başardı!

'Filtrenizi Sevim Emre mi yaptı?' tarzı yorumlar bir bir sıralanırken, Doğuş'un da eşinin de abartı filtrelenmiş ve Photoshop'la düzeltilmiş hali göreni resmen şoka soktu!

Bir de 'Bu filtre, photoshop sevdası ne zaman biter?' dedirtti tabii... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
