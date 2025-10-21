onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Akın Akınözü'nün Dünya Üzerinde Eşi Benzeri Olmayan Pırlanta İşlemeli Saatine Paha Biçilemedi!

Akın Akınözü'nün Dünya Üzerinde Eşi Benzeri Olmayan Pırlanta İşlemeli Saatine Paha Biçilemedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.10.2025 - 22:23

Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen ünlü oyuncu Akın Akınözü, pırlantalarla çevrili saatiyle dikkat çekti! Saatinin eşi benzeri olmayan, paha biçilemez bir tasarım olduğu ve Türk tasarımcı Sevan Bıçakçı'ya ait olduğu ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle hayatımıza giren, sonra da oyunculuğu ve yakışıklılığıyla sektörde kalıcı olan Akın Akınözü'nü tanırsınız.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle hayatımıza giren, sonra da oyunculuğu ve yakışıklılığıyla sektörde kalıcı olan Akın Akınözü'nü tanırsınız.

Hem karizması hem de başarılı oyunculuk performansıyla sık sık tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Akın Akınözü, şimdilerde Veliaht dizisinde rol alıyor. 

Geçtiğimiz aylarda biricik annesini kaybeden ve zor zamanlardan geçtiği bilinene Akınözü, duygusal paylaşımlarıyla sevenlerinin içini cız ettiriyor.

Akın Akınözü, geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülendi ve yine manşetlere oturmayı başardı.

Akınözü'nün saatinin dünyaca ünlü Türk tasarımcı Sevan Bıçakçı imzası taşıdığı ortaya çıktı.

Akınözü'nün saatinin dünyaca ünlü Türk tasarımcı Sevan Bıçakçı imzası taşıdığı ortaya çıktı.

apalıçarşı kökenli usta mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı, her işini tek ve tekrarı olmayan bir “parça” olarak kurgulayan, el işçiliğine dayalı özgün tekniği (özellikle taşın altına oyulan ters intaglio) ile tanınıyor.

Bugün Bıçakçı’nın imzaları, Bergdorf Goodman gibi seçkin satış noktalarında yer alarak küresel vitrine taşınırken, COUTURE Design Awards’ta 2024’te “Best in Haute Couture” ve 2025’te “People’s Choice” gibi büyük ödüllerle de tescillenmiş durumda!

Akınözü'nün kolunda gördüğümüz de Vita koleksiyonuna ait, 85 el yapımı lüks saatten biri olan bu tasarımda altın, gümüş, elmas, abanoz ve sedef kullanımış. Saatlerin fiyatı yazmıyor, ancak özel olarak sipariş için konuşabiliyorsunuz. Fakat Bıçakçı'nın diğer ürünlerinin fiyatlarına şöyle bir göz atarsanız 1 milyondan aşağı kalacağını düşünmüyoruz açıkçası!

Siz ne düşünüyorsunuz? Eşi benzeri başkasında olmayan bu saat sizce nasıl? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın