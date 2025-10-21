Akın Akınözü'nün Dünya Üzerinde Eşi Benzeri Olmayan Pırlanta İşlemeli Saatine Paha Biçilemedi!
Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen ünlü oyuncu Akın Akınözü, pırlantalarla çevrili saatiyle dikkat çekti! Saatinin eşi benzeri olmayan, paha biçilemez bir tasarım olduğu ve Türk tasarımcı Sevan Bıçakçı'ya ait olduğu ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle hayatımıza giren, sonra da oyunculuğu ve yakışıklılığıyla sektörde kalıcı olan Akın Akınözü'nü tanırsınız.
Akın Akınözü, geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülendi ve yine manşetlere oturmayı başardı.
Akınözü'nün saatinin dünyaca ünlü Türk tasarımcı Sevan Bıçakçı imzası taşıdığı ortaya çıktı.
