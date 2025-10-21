Akın Akınözü'nün Dünya Üzerinde Eşi Benzeri Olmayan Pırlanta İşlemeli Saatine Paha Biçilemedi!

apalıçarşı kökenli usta mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı, her işini tek ve tekrarı olmayan bir “parça” olarak kurgulayan, el işçiliğine dayalı özgün tekniği (özellikle taşın altına oyulan ters intaglio) ile tanınıyor.

Bugün Bıçakçı’nın imzaları, Bergdorf Goodman gibi seçkin satış noktalarında yer alarak küresel vitrine taşınırken, COUTURE Design Awards’ta 2024’te “Best in Haute Couture” ve 2025’te “People’s Choice” gibi büyük ödüllerle de tescillenmiş durumda!

Akınözü'nün kolunda gördüğümüz de Vita koleksiyonuna ait, 85 el yapımı lüks saatten biri olan bu tasarımda altın, gümüş, elmas, abanoz ve sedef kullanımış. Saatlerin fiyatı yazmıyor, ancak özel olarak sipariş için konuşabiliyorsunuz. Fakat Bıçakçı'nın diğer ürünlerinin fiyatlarına şöyle bir göz atarsanız 1 milyondan aşağı kalacağını düşünmüyoruz açıkçası!

