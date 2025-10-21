onedio
Kız Kardeşiyle Aynı Kaderi Yaşadı: 7 Ay Önce Hayatını Kaybeden Tanyeli'nin Ablası da Vefat Etti

Kız Kardeşiyle Aynı Kaderi Yaşadı: 7 Ay Önce Hayatını Kaybeden Tanyeli'nin Ablası da Vefat Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan
21.10.2025 - 19:06

Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süreli kanser mücadelesine ne yazık ki yenik düşmüş, mart ayında hayatını kaybetmişti. Tanyeli'nin ablasından da acı haber geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü oryantal Tanyeli, ne yazık ki 7 ay önce, 17 Mart'ta hayatını kaybetti.

Ünlü oryantal Tanyeli, ne yazık ki 7 ay önce, 17 Mart'ta hayatını kaybetti.

1980'lerin ikinci, 90'ların da ilk yarısına damgasını vuran Tanyeli, Türkiye'de hem sahnelerin hem de ekranın en gözde dansçılarından biriydi.

Pankreas kanseriyle mücadele ettiğini öğrendiğinde 4. evre kanser olmasına rağmen yakınlarını üzmemek için 2. evre kanser olduğunu söyledi ve herkese örnek olacak bir yaşam mücadelesine girmişti.

Son anına kadar hayata yüzünde koca bir gülümseyle tutunmaya çalışan Tanyeli'nin durumu gittikçe ağırlaştı 17 Mart'ta mücadelesini kaybettiğini öğrendik.

Tanyeli'nin ailesinden bir acı haber daha geldi.

Tanyeli'nin ailesinden bir acı haber daha geldi.

Mart ayında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli’nin ablasının da yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

Tanyeli'nin ablası Seda Jürin'in de akciğer kanserine yenik düştüğü ortaya çıktı...

Acı haberi, Tanyeli'nin olu Taylan duyurdu; 'Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş bu dünyadan öte yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıklar yolunuzu aydınlatsın, kahkahalarınız kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte…' dedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
