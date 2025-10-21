onedio
Zaman Yolculuğuna Çıkıyoruz: Ünlülerimiz 1950'li Yıllarda Yaşasaydı Nasıl Gözükürdü?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.10.2025 - 17:36

Google Gemini'ın yeni yapay zeka fotoğraf düzenleme aracı Nano Banana'yla zaman yolculuğuna çıkmaya karar verdik. Hazırsanız sizi 1950 ve 60'lı yılların Hollywood'una ışınlamak ve tanıdık yüzlerle karşılaştırmak istiyoruz! Gelin, Türk ünlülerimiz o dönemin parlayan yıldızları olsaydı nasıl gözükürdü beraber görelim!

Gemini'ın yeni harikası Nano Banana'yla bir zaman yolculuğuna çıkalım dedik!

Gemini'ın yeni harikası Nano Banana'yla bir zaman yolculuğuna çıkalım dedik!

Sizleri 1950 ve 1960'lı yılların Hollywood’una ışınlanmaya karar verdik.

O altın çağın Technicolor parıltısı, stüdyo sisteminin dev setleri, kırmızı halıda couture elbiseler, kedi gözü eyeliner’lar ve neon sinema sarayları… Bir yanda Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor; öte yanda James Dean, Cary Grant, Rat Pack ve Hitchcock’un gölgeli gerilimleri… 

Tam da bu ihtişamı yakalayıp Türk ünlülerimizi dönemin afiş estetiği, ışık düzeni ve stil kodlarıyla yeniden hayal ettik, sonuçlar yine şahane çıktı. 

O dönemde, o dönemin efsaneleri olsalarmış, hiç sırıtmazlarmış! 

Hadi, zaman geriye aksın!

Tuba Büyüküstün

Barış Arduç

Serenay Sarıkaya

Çağatay Ulusoy

Alina Boz

Engin Öztürk

Elçin Sangu

Onur Tuna

Didem Soydan

Kıvanç Tatlıtuğ

Berrak Tüzünataç

Kerem Bürsin

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
