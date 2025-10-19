Ekranı Isırmak İsteyeceksiniz: Türk Ünlülerimiz Bir Disney Filmi Karakterine Dönüşseydi Nasıl Gözükürdü?
Google Gemini'ın yeni yapay zeka fotoğraf düzenleme aracı Nano Banana'yla iyice haşır neşir olduk! Yapay zeka trendleri revaçtayken biz de akımlardan birini seçip ünlülerimize uyarlayalım dedik ve ünlülerimiz bir Disney karakterine dönüşseydi nasıl gözükürdü onu sorduk!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan Gemini’ın “Nano Banana” atağı ortalığı ayağa kaldırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan İmirzalıoğlu
Beren Saat
Kıvanç Tatlıtuğ
Serenay Sarıkaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Yazıcıoğlu
Aslı Enver
Çağatay Ulusoy
Şeyma Subaşı
Kerem Bürsin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elçin Sangu
Cem Yılmaz
Demet Özdemir
Engin Akyürek
Pınar Deniz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şahan Gökbakar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın