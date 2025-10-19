onedio
Ekranı Isırmak İsteyeceksiniz: Türk Ünlülerimiz Bir Disney Filmi Karakterine Dönüşseydi Nasıl Gözükürdü?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.10.2025 - 19:20

Google Gemini'ın yeni yapay zeka fotoğraf düzenleme aracı Nano Banana'yla iyice haşır neşir olduk! Yapay zeka trendleri revaçtayken biz de akımlardan birini seçip ünlülerimize uyarlayalım dedik ve ünlülerimiz bir Disney karakterine dönüşseydi nasıl gözükürdü onu sorduk!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan Gemini’ın “Nano Banana” atağı ortalığı ayağa kaldırdı!

Geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan Gemini’ın “Nano Banana” atağı ortalığı ayağa kaldırdı!

Google’ın yeni görsel düzenleme modeli, kısa sürede milyonlarca kullanıcı çekerek ABD ve Birleşik Krallık’ta popüler uygulama listelerinin zirvesine çıktı. 

Milyonlar farklı farklı fikirler türetip efsane fotoğraflar yaratırken biz de popüler akımlarından birini seçip, ünlülerimize uyarladık. 

Nano Banana'yı kullanarak Türk ünlülerimiz bir Disney filmi karakterine dönüşseydi nasıl gözükürdü diye sorduk. Sonuçlar şahane çıktı! O kadar ki karakteristik suratlara sahip ünlülerimiz adeta bir Disney filminden fırlamış gibi oldu. Hazırsanız beraber inceleyelim.

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Beren Saat

Beren Saat

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya
Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Aslı Enver

Aslı Enver

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin
Elçin Sangu

Elçin Sangu

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Engin Akyürek

Engin Akyürek

Pınar Deniz

Pınar Deniz
Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

