Kendisi de İnanmış: Kaynanası Seda Sayan'a Benzetilen İlayda Alişan Alay Konusu Oldu!
Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla ayrı, oyunculuk kariyeriyle ayrı gündeme oturan İlayda Alişan'a son halinin müstakbel kaynanası Seda Sayan'a benzetilmesi hakkında ne düşündüğü soruldu.
İkilinin ne alaka olduğunu bir türlü anlayamayan sosyal medya kullanıcıları olayı goygoya çevirdi! Buyurun detayları beraber inceleyelim.
2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapan İlayda Alişan'a denk gelmişsinizdir.
Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen İlayda Alişan'a müstakbel kaynanası Seda Sayan'a benzetilmesi soruldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
