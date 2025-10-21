onedio
Kendisi de İnanmış: Kaynanası Seda Sayan'a Benzetilen İlayda Alişan Alay Konusu Oldu!

Kendisi de İnanmış: Kaynanası Seda Sayan'a Benzetilen İlayda Alişan Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.10.2025 - 20:18

Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla ayrı, oyunculuk kariyeriyle ayrı gündeme oturan İlayda Alişan'a son halinin müstakbel kaynanası Seda Sayan'a benzetilmesi hakkında ne düşündüğü soruldu. 

İkilinin ne alaka olduğunu bir türlü anlayamayan sosyal medya kullanıcıları olayı goygoya çevirdi! Buyurun detayları beraber inceleyelim.

2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapan İlayda Alişan'a denk gelmişsinizdir.

2023–2024 sezonunda oynadığı Ateş Kuşları adlı dizide “Gülayşe” karakterini canlandıran İlayda Alişan'ı geçtiğimiz sezon da Piyasa adlı dizide “Münevver” karakterinde izlemiştik. Başı kapalı bir kadını canlandıran İlayda Alişan, o dönem epey dikkat çekmişti. 

Üstelik sadece kariyeriyle gündeme oturan isimlerden olmadı, bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla konuşuyoruz kendisi. 

Dün de son haliyle magazin radarına düşmüştü, belki denk gelmişsinizdir. Saç rengini değiştiren ve daha iddialı bir makyaj stili tercih eden Alişan’ın yeni estetik müdahaleler yaptırdığına kanaat getirilmiş, kaynanası Seda Sayan'a benzediği düşünülmüştü.

Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen İlayda Alişan'a müstakbel kaynanası Seda Sayan'a benzetilmesi soruldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
