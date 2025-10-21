onedio
Kaküller Giti, Saçlar Yenilendi: Uzak Şehir'e Veda Eden Mine Kılıç'tan Yeni İmaj!

Kaküller Giti, Saçlar Yenilendi: Uzak Şehir'e Veda Eden Mine Kılıç'tan Yeni İmaj!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.10.2025 - 21:16

Fırtınalar estiren reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de kimseciklerin katlanamadığı Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, diziden ayrıldıktan sonra yenilendi. Son hali ve yeni imajı dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzak Şehir dizisinde herkesi çileden çıkaran Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Uzak Şehir dizisinde herkesi çileden çıkaran Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemini iliklerine kadar gideren Uzak Şehir, son dönemin en popüler dizisi olup çıktı!

Fakat birinci sezonda kendine aşık eden dizide bir de hiç ama hiç sevilmeyen, her fırsatta gitmesi gerektiği dile getirilen bir karakter vardı biliyorsunuz; Mine!

Cihan'la yaşadığı gizli birliktelikle Albora ailesine dahil olan Mine'yi canlandıran Mine Kılıç, Cihan ve Alya'nın nihayet yakınlaşmaya başladıkları bölümde karakterinin hamilelik haberiyle sosyal medya kullanıcılarının sinirini büyük hoplatmıştı!

Seyiriciye göbek attıran haberi Birsen Altuntaş vermişti. Mine Kılıç, Uzak Şehir'in ikinci sezonunda yer almamak üzere diziden ayrıldı.

Ayrılık haberinden bu yana sesi soluğu çıkmayan Mine Kılıç, geçtiğimiz saatlerde imaj değişikliğine gittiğini duyurdu.

Ayrılık haberinden bu yana sesi soluğu çıkmayan Mine Kılıç, geçtiğimiz saatlerde imaj değişikliğine gittiğini duyurdu.

Kaküllerine toptan veda eden Mine Kılıç, saçlarının rengini de epey koyulttu!

Bir anda gittiği radikal imaj değişikliği eski haline nazaran çok daha fazla beğenildi.

Buyurun, Uzak Şehir'in Mine'sine komple veda eden ve bambaşka bir Mine Kılıç olarak karşımıza çıkan ünlü ismin davet kombinine beraber bakalım!

