Asla Tanıyamadık: Tarkan'ın İlk Aşkı Bilge Öztürk Yıllar Sonra Kırmızı Halı Kombiniyle Göz Kanattı!
Bir dönem magazini en meşgul eden konulardan biri Tarkan ve avukat Bilge Öztürk'ün yaşadığı aşktı, belki hatırlarsınız.
Bilge Öztürk'ü geçtiğimiz senelerde de oldukça yoğun bir şekilde konuşmuştuk, sebebi de yine bir aşk haberiydi.
Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Bilge Öztürk, geçtiğimiz saatlerde Esquire Man At His Best kırmızı halısında görüntülendi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
