onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Asla Tanıyamadık: Tarkan'ın İlk Aşkı Bilge Öztürk Yıllar Sonra Kırmızı Halı Kombiniyle Göz Kanattı!

Asla Tanıyamadık: Tarkan'ın İlk Aşkı Bilge Öztürk Yıllar Sonra Kırmızı Halı Kombiniyle Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.10.2025 - 00:01

Tarkan'ın ilk aşkı, geçtiğimiz senelerde Bennu Gerede'nin oğluyla yaşadığı aşkla konuştuğumuz avukat Bilge Öztürk, Esquire Man At His Best kırmızı halısında boy gösterdi. 

Bilge Öztürk'ün son hali ayrı, kombini ayrı şoka soktu... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem magazini en meşgul eden konulardan biri Tarkan ve avukat Bilge Öztürk'ün yaşadığı aşktı, belki hatırlarsınız.

Bir dönem magazini en meşgul eden konulardan biri Tarkan ve avukat Bilge Öztürk'ün yaşadığı aşktı, belki hatırlarsınız.

Megastar Tarkan ve avukat Bilge Öztürk'ün 2001 yılından 2008'e kadar süren ilişkisi, herkes evlilik beklerken ani bir şekilde sona ermişti. 

Tarkan'a da yakışacağı üzere oldukça medeni biten ilişkiden sonra ikili bir daha hiç yan yana gelmedi. Birbirlerinin konusu açılırsa da geçmişle ilgili hep kibar kibar konuştular.

Bilge Öztürk'ü geçtiğimiz senelerde de oldukça yoğun bir şekilde konuşmuştuk, sebebi de yine bir aşk haberiydi.

Bilge Öztürk'ü geçtiğimiz senelerde de oldukça yoğun bir şekilde konuşmuştuk, sebebi de yine bir aşk haberiydi.

Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede ile aşk yaşadığını öğrendiğimiz Bilge Öztürk yaş farkı meselesiyle gündeme oturmuştu. 

Daren Gerede ve Bilge Öztürk'ün arasında tam 22 yaş vardı. Aşkın en büyük destekçisi Bennu Gerede'ydi fakat geçtiğimiz yılda sona gelindi. Öztürk ve Gerede'nin aşkı 3 yıl sürdü.

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Bilge Öztürk, geçtiğimiz saatlerde Esquire Man At His Best kırmızı halısında görüntülendi.

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Bilge Öztürk, geçtiğimiz saatlerde Esquire Man At His Best kırmızı halısında görüntülendi.

Verdiği kilolar, değiştirdiği saç rengi ve estetik müdahaleleriyle dikkat çeken Bilge Öztürk son haliyle şaşırtırken, kırmızı halı kombiniyle de sınıfta kaldı!

Siyah minik büstiyerin alttına kırmızı bir pantolon tercih eden Bilge Öztürk'ün kombini sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın