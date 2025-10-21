onedio
Gökçe Bahadır'ın Eşi Emir Ersoy'un Evlere Şenlik Kırmızı Halı Kombini Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
21.10.2025 - 23:30

Gökçe Bahadır ve 2022 yılından bu yana evli olduğu eşi Emir Ersoy, Esquire Man At His Best 2025 galasında görüntülendi. Gökçe Bahadır'ın kırmızı halı kombini çok beğenilirken, eşinin kombini büyük sınıfta kaldı! Sosyal medya kullanıcılarının diline de fena düştü...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

En son Kral Kaybederse dizisinde bir süreliğine konuk oyuncu olarak izlediğimiz Gökçe Bahadır, senelerdir milyonları kendine hayran bırakıyor.

Gökçe Bahadır'ı bugüne dek Ömer, Kulüp, Yaprak Dökümü, Hayat Bilgisi, Ufak Tefek Cinayetler, Aramızda Kalsın gibi birçok kült projede izledik. Her seferinde de başka bir yanına düştük!

Oyunculuğuyla ayrı, asil duruşu ve güzelliğiyle ayrı konuşulan Gökçe Bahadır, ilk günden bu yana özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden oldu. 

Calypso Kralı lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu yapımcı ve aranjör Emir Ersoy'la 2022'de dünyaevine giren Gökçe Bahadır, üç senedir biricik kocasına duyduğu aşkla sık sık dikkat çekiyor, mutlaka denk gelmişsinizdir. Bugün de yine eşiyle ilgili bir detayla gündemde kendisi!

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, geçtiğimiz saatlerde Esquire Man At His Best 2025 kırmızı halısında boy gösterdi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
