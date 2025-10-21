Gökçe Bahadır'ın Eşi Emir Ersoy'un Evlere Şenlik Kırmızı Halı Kombini Dillere Fena Düştü!
Gökçe Bahadır ve 2022 yılından bu yana evli olduğu eşi Emir Ersoy, Esquire Man At His Best 2025 galasında görüntülendi. Gökçe Bahadır'ın kırmızı halı kombini çok beğenilirken, eşinin kombini büyük sınıfta kaldı! Sosyal medya kullanıcılarının diline de fena düştü...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
En son Kral Kaybederse dizisinde bir süreliğine konuk oyuncu olarak izlediğimiz Gökçe Bahadır, senelerdir milyonları kendine hayran bırakıyor.
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, geçtiğimiz saatlerde Esquire Man At His Best 2025 kırmızı halısında boy gösterdi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
