Her Şeyi Gitti: Amsterdam'da Çantasını Çaldıran Aleyna Tilki Yardım İstedi!

Her Şeyi Gitti: Amsterdam'da Çantasını Çaldıran Aleyna Tilki Yardım İstedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.10.2025 - 22:59

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Amerika konseri öncesi Amsterdam'a uğradı. Amsterdam'da çantasını çaldıran Aleyna Tilki'nin her şeyi bir anda gitti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2017 yılında Cevapsız Çınlama şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran sonra da Sen Olsan Bari şarkısıyla zirveye çıkan Aleyna Tilki sektörün en genç ve dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi.

Birkaç ay önce uzun bir aradan sonra yeni albümünü çıkaran Aleyna Tilki, albümden önce de müzik sektörüne sitemleriyle gündeme oturmuştu. 

Şimdilerde konser temposuna devam eden ve özel hayatından ziyade kariyeriyle dikkat çeken Aleyna Tilki, geçtiğimiz saatlerde şok bir olay yaşadı.

Amerika'da çıkacağı sahneden önce Amsterdam'a uğrayan Aleyna Tilki, neye uğradığını şaşırdı.

Amsterdam'da çantasını çaldırdığını duyuran Aleyna Tilki, pasaportu ve laptopu da dahil olmak üzere her şeyinin çalındığını açıkladı. 

'Amerika'da çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim' dedi. Bir sonraki hikayesinde de çantasının modelini ve çantasının çalındığı konumu paylaştı. 

'Genelde değerli şeyleri alıp pasaportları falan çöpe veya etrafa atabiliyorlarmış. Çoğu kişi pasaportunu çöpte falan ya da sokakta bulmuş. İkisini de ayrı ayrı arayabilirsiniz' diyerek takipçilerinden yardım istedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
