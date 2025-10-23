Her Şeyi Gitti: Amsterdam'da Çantasını Çaldıran Aleyna Tilki Yardım İstedi!

Amsterdam'da çantasını çaldırdığını duyuran Aleyna Tilki, pasaportu ve laptopu da dahil olmak üzere her şeyinin çalındığını açıkladı.

'Amerika'da çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim' dedi. Bir sonraki hikayesinde de çantasının modelini ve çantasının çalındığı konumu paylaştı.

'Genelde değerli şeyleri alıp pasaportları falan çöpe veya etrafa atabiliyorlarmış. Çoğu kişi pasaportunu çöpte falan ya da sokakta bulmuş. İkisini de ayrı ayrı arayabilirsiniz' diyerek takipçilerinden yardım istedi.