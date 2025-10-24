onedio
Yıllardır İngilizce Dersi Alan Hande Erçel'in İngilizcesi Sosyal Medyada Yine Tartışma Yarattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.10.2025 - 09:12

Yüzü olduğu İtalyan takı markasını Çırağan'da ağırlayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in İngilizce yaptığı 'Hoş geldiniz' konuşması sosyal medyada tartışma yarattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adım olay olan, ne giyse ne dese manşetlere oturan Hande Erçel'i tanıtmaya gerek yok.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Hande Erçel, senelerdir değişimiyle ayrı, oyunculuk performansıyla ayrı, muhteşem fiziğine yakıştırdığı muhteşem kombinleriyle ayrı gündeme oturuyor. 

Geçtiğimiz ay üç yılı aşkın süredir devam eden ilişkisini bitiren Hande Erçel, biricik aşkı Hakan Sabancı'ya resti çeken taraf olmuştu. Neden ayrıldıklarının sebebini hiç öğrenemedik fakat arada soğuk rüzgarlar estiği belli oluyordu. 

Hakan'dan sonra tüm fokusunu kariyerine çeviren Hande Erçel'i önce moda haftalarındaki şovuyla konuşmuştuk. 

Hande Erçel, bu sefer de yüzü olduğu takı markasının İstanbul, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenenen etkinliğinde ev sahipliği yaptı!

Hande Erçel'in global marka yüzü olduğu İtalyan markası, geçtiğimiz günlerde Hande'nin yaptığı dokuma eserler paylaşmıştı.

Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Halı-Kilim bölümünde okuyan Hande Erçel'in Türkiye'nin dokuma sanatını marka elçisi olarak dünyaya tanıtması büyük övgü toplamıştı. 

Hande'nin el işlerini görünce şaşıranlar da olmuştu tabii.

Hande Erçel, dün gece İtalyan markasının ekibini Çırağan'da ağırladı. Konuklarına İngilizce yaptığı "Hoş geldiniz" konuşması ise tartışma yarattı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! Sonra da sözü size bırakalım...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

twitter.com

