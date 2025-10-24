Yıllardır İngilizce Dersi Alan Hande Erçel'in İngilizcesi Sosyal Medyada Yine Tartışma Yarattı!
Yüzü olduğu İtalyan takı markasını Çırağan'da ağırlayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in İngilizce yaptığı 'Hoş geldiniz' konuşması sosyal medyada tartışma yarattı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Attığı her adım olay olan, ne giyse ne dese manşetlere oturan Hande Erçel'i tanıtmaya gerek yok.
Hande Erçel'in global marka yüzü olduğu İtalyan markası, geçtiğimiz günlerde Hande'nin yaptığı dokuma eserler paylaşmıştı.
Hande Erçel, dün gece İtalyan markasının ekibini Çırağan'da ağırladı. Konuklarına İngilizce yaptığı "Hoş geldiniz" konuşması ise tartışma yarattı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! Sonra da sözü size bırakalım...
Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
