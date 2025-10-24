"İnsan Kendine Bunu Yapar mı?" Mali'nin Canı Sıkılan Kızı Yasmin Erbil'den Radikal İmaj Değişikliği!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hastalıktan canı sıkılan Erbil radikal imaj değişikliğine gitti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Şov dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil'in belden aşağı esprilerine, dobra açıklamaları ve hiperaktif hallerine senelerdir alışığız.
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturan Mali'nin kızı Yasmin Erbil, bu sefer de imaj değişikliğiyle gözleri üzerine çekti.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
