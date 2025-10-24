onedio
"İnsan Kendine Bunu Yapar mı?" Mali'nin Canı Sıkılan Kızı Yasmin Erbil'den Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.10.2025 - 15:31

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hastalıktan canı sıkılan Erbil radikal imaj değişikliğine gitti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Şov dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil'in belden aşağı esprilerine, dobra açıklamaları ve hiperaktif hallerine senelerdir alışığız.

Belki denk gelmişsinizdir, 68 yaşındaki Mali'yi en son yine evlenmesiyle konuşmuştuk... 

Altıncı kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, sürekli ayrılıp barıştığı, her ayrıldığında da arkasından çirkin sözlerle konuştuğu, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la dünyaevine girmişti. 

Nergis Kumbasar'la evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, başlarda bu ilişkiye karşı olduğunu belirten açıklamalar yaptıysa da düğünde hazır bulunmuş, düğünden sonra da Gülseren Ceylan'la yakınlığıyla dikkat çekmişti.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturan Mali'nin kızı Yasmin Erbil, bu sefer de imaj değişikliğiyle gözleri üzerine çekti.

