Dış Görünümüyle Zorbalanıyordu: Sistematik Olarak Aşağılanan Manifest Esin İçin Hukuki Süreç Başlatıldı!
Manifest kızları, grup üyeleri Esin Bahat'ın dış görünümü hakkında sistematik olarak yapılan aşağılayıcı paylaşımlar için hukuki süreç başlattığını duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun bir aranın ardından Türkiye'nin kız grubu olarak çıkan Manifest, kısa sürede milyonların favorisi haline geldi.
Şöhret, her zaman olduğu gibi övgü kadar linci de beraberinde getirdi.
Üstelik bu yine, kızların sessiz kaldığı bir konu değildi. Birkaç gün önce Manifest'in resmi hesabını yönetme sırası Esin'deyken, Esin "Linçlere karşı nasıl bir çözümün oluyor?" sorusuna cevap vermişti.
Geçtiğimiz dakikalarda Manifest'in resmi hesabından Esin Bahat hakkında sosyal medyada yayılan aşağılayıcı içeriklerin tümü için hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
