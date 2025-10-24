onedio
Dış Görünümüyle Zorbalanıyordu: Sistematik Olarak Aşağılanan Manifest Esin İçin Hukuki Süreç Başlatıldı!



24.10.2025 - 14:27

Manifest kızları, grup üyeleri Esin Bahat'ın dış görünümü hakkında sistematik olarak yapılan aşağılayıcı paylaşımlar için hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun bir aranın ardından Türkiye'nin kız grubu olarak çıkan Manifest, kısa sürede milyonların favorisi haline geldi.



Şimdiye dek 12 şarkı çıkaran Manifest'in piyasaya sürdüğü her parça, dinleyicisiyle buluştuğu ilk gün ezberlendi, dinlenme listelerinde zirveye çıktı. 

Grup üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat ayrı ayrı sevilirken kızların 18 yaş üstü seyirciyle ilk buluştukları konser gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Konsere soruşturma başlatılmış, Manifest üyelerine yurt dışı çıkış yasağı verilmiş ve adli kontrolle serbest bırakılmışlardı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Şöhret, her zaman olduğu gibi övgü kadar linci de beraberinde getirdi.



Hayatımıza girdiği ilk günden beri düzenli olarak aşağılayıcı, geçmişlerini yüzlerine vuran, sözlü taciz içeren mesajlar alan ve buna da daha evvel isyan eden Manifest kızları, en son Esin Bahat'ın yaşadıklarıyla sarsılmıştı. 

Belki denk gelen olmuştur, Esin Bahat son birkaç hafta içerisinde sosyal medyada düzenli olarak dış görünümü sebebiyle zorbalanmaya başladı.

Üstelik bu yine, kızların sessiz kaldığı bir konu değildi. Birkaç gün önce Manifest'in resmi hesabını yönetme sırası Esin'deyken, Esin "Linçlere karşı nasıl bir çözümün oluyor?" sorusuna cevap vermişti.

Geçtiğimiz dakikalarda Manifest'in resmi hesabından Esin Bahat hakkında sosyal medyada yayılan aşağılayıcı içeriklerin tümü için hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.



'Değerli üyemiz Esin hakkında, sosyal medya platformlarında sistematik biçimde yayılan aşağılayıcı içerikler tarafımızca resmi surette dijital delil olarak tespit edilip, kayıt altına alınmış olup, sorumlular hakkında hem hukuki hem cezai süreç başlatılmıştır. Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Sonuçlarını da kamuoyu ile en yakın zamanda paylaşacağız.' ifadeleri kullanıldı.

