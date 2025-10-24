Bengü, Çocukları ve Kardeşleriyle Çıktığı Tekne Turunda Hortuma Yakalandı!

Yoğun konser temposuna hiç hız kesmeden devam eden Bengü, kısa bir süre öncesine kadar mutlu mu mutlu çekirdek ailesiyle de dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyordu.

2024'ün son aylarında 2018 yılında evlendiği eşi Selim Selimoğlu'ndan tek celsede boşanan Bengü, hepimizi şaşırtmıştı. Bengü birtakım göndermeli paylaşımlar yaptıysa da aşkın ve evliliğin neden bittiğini hiçbir zaman tam anlamıyla öğrenememiştik.

Boşandıktan sonra kariyeri ve çocuklarına odaklanan Bengü, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla gündeme geldi.