Bengü, Çocukları ve Kardeşleriyle Çıktığı Tekne Turunda Hortuma Yakalandı!

Bengü, Çocukları ve Kardeşleriyle Çıktığı Tekne Turunda Hortuma Yakalandı!

24.10.2025 - 12:41

Çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı tekne turunda hortuma yakalanan ünlü şarkıcı Bengü, panik dolu anlar yaşadı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Senelerdir su gibi sesiyle kulağımızın pasını silen Bengü, hem sahnesi hem de samimiyetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri.

Yoğun konser temposuna hiç hız kesmeden devam eden Bengü, kısa bir süre öncesine kadar mutlu mu mutlu çekirdek ailesiyle de dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyordu. 

2024'ün son aylarında 2018 yılında evlendiği eşi Selim Selimoğlu'ndan tek celsede boşanan Bengü, hepimizi şaşırtmıştı. Bengü birtakım göndermeli paylaşımlar yaptıysa da aşkın ve evliliğin neden bittiğini hiçbir zaman tam anlamıyla öğrenememiştik. 

Boşandıktan sonra kariyeri ve çocuklarına odaklanan Bengü, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kardeşleri ve çocuklarıyla tekne turuna çıkan ünlü şarkıcı, hortuma yakalandı! Oldukça da panik dolu anlar yaşandı...

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
