Bengü, Çocukları ve Kardeşleriyle Çıktığı Tekne Turunda Hortuma Yakalandı!
Çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı tekne turunda hortuma yakalanan ünlü şarkıcı Bengü, panik dolu anlar yaşadı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Senelerdir su gibi sesiyle kulağımızın pasını silen Bengü, hem sahnesi hem de samimiyetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri.
Kardeşleri ve çocuklarıyla tekne turuna çıkan ünlü şarkıcı, hortuma yakalandı! Oldukça da panik dolu anlar yaşandı...
