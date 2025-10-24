Botokstan Tanıyamadık: Bölüm Başı 4 Milyon TL Alacağı Öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu Son Haliyle Şoka Soktu!

Yalı Çapkını'ndan sonra Afra Saraçoğlu'nu, uzun bir aranın ardından da Kenan İmirzalıoğlu'nu yeniden ekranlara taşıyacak olan A.B.İ - Aile Bir İmtihandır, ATV'de yer alacağını öğrenmiştik.

Henüz yayın tarihi net olmayan dizi, daha ilk gününden başrollerin arasındaki 23 yaş fark sebebiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle son zamanlarda olgun erkek, genç kadın oyuncuları bir araya getiren diziler tepki çekerken, dizinin senaryosunun bu baskı sebebiyle değiştiği bile iddia edilmişti.

Konuyla ilgili konuşan İmirzalıoğlu ser verip sır vermemiş, 'Senaryo değişmedi hep beraber izleyip göreceğiz' açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca İmirzalıoğlu'nun diziden bölüm başı 4 milyon TL alacağı da ortaya çıkmıştı.