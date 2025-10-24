onedio
Botokstan Tanıyamadık: Bölüm Başı 4 Milyon TL Alacağı Öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu Son Haliyle Şoka Soktu!

Botokstan Tanıyamadık: Bölüm Başı 4 Milyon TL Alacağı Öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu Son Haliyle Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.10.2025 - 13:37

A.B.İ dizisiyle ekranlara dönmesi beklenen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'la verdiği pozlarla dikkat çekti!

Kenan İmirzalıoğlu'nun botoksun dozunu fazlasıyla kaçırdığını gözler önüne seren fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Dizilerdeki başrollerin "uçurum" yaş farkı meselesini ateşleyen A.B.İ dizisini mutlaka duymuşsunuzdur.

Yalı Çapkını'ndan sonra Afra Saraçoğlu'nu, uzun bir aranın ardından da Kenan İmirzalıoğlu'nu yeniden ekranlara taşıyacak olan A.B.İ - Aile Bir İmtihandır, ATV'de yer alacağını öğrenmiştik. 

Henüz yayın tarihi net olmayan dizi, daha ilk gününden başrollerin arasındaki 23 yaş fark sebebiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle son zamanlarda olgun erkek, genç kadın oyuncuları bir araya getiren diziler tepki çekerken, dizinin senaryosunun bu baskı sebebiyle değiştiği bile iddia edilmişti. 

Konuyla ilgili konuşan İmirzalıoğlu ser verip sır vermemiş, 'Senaryo değişmedi hep beraber izleyip göreceğiz' açıklamasında bulunmuştu. 

Ayrıca İmirzalıoğlu'nun diziden bölüm başı 4 milyon TL alacağı da ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Kenan İmirzalıoğlu ve dünyalar güzeli eşi Sinem Kobal, yeni pozlarını paylaştı.

Çift olarak her zamanki gibi harika gözüküyorlardı da fotoğrafta asıl dikkat çeken detay başka oldu... 

Kenan İmirzalıoğlu'nun botoksa batmış yüzünü görüp şok olan sosyal medya kullanıcıları iki çift laf etmeden duramadı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
