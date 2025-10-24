onedio
Birce Akalay'ın "Kıymetlisi" İbrahim Çelikkol'la İlişkisini Bıçak Gibi Kesme Nedeni Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
24.10.2025 - 16:07

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın küslük sebebinin ortaya çıktığı iddia edildi. 

Ece Erken'in iddiası ortalığı karıştıracak cinstendi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Uyuşturucu operasyonuyla alınan 19 ünlü ismin içinde ünlü oyuncu Birce Akalay da vardı.

Uyuşturucu testi sonucu Dilan Polat, Berrak Tüzünataç, Derin ve Deren Talu'yla beraber pozitif çıkan Birce Akalay'ın konuyla ilgili konuşmak istemese de operasyondan hemen sonra yaptığı hamleler epey dikkat çekmişti. Yıllardır aralarında bir aşk olup olmadığı sorulan, kıymetli arkadaşı İbrahim Çelikkol ve yeni evlendiği eşini bir anda takipten çıkaran Birce Akalay, kendisini sevip yakından takip eden herkesi şaşırtmıştı.

Birkaç gün önce röportaj veren Birce Akalay, İbrahim Çelikkol sorusu yöneltildiğinde gerilmiş, muhabirlerin sorularına asla cevap vermemişti. Geçtiğimiz gece de aynı hamleyi İbrahim Çelikkol'dan izlemiştik. Muhabirler tarafından Gelin Takımı 2 filminin galasında görüntülenen Çelikkol'un yüzü Birce Akalay'ın ismini duyar duymaz ekşimişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sabah saatlerinde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın küsme sebebinin belli olduğu iddia edildi.

Ece Erken, İbrahim Çelikkol ve yeni evlendiği Natali Yarcan'ı tanıştıran ismin Birce Akalay olduğunu iddia ederken, Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un dostluğunun bıçak gibi kesilmesinin sebebinin de Natali Yarcan'ın kıskançlığı olduğunu iddia etti. 

İkilinin arasındaki çekim ve kimya düşünüldüğünde bu ihtimal bize çok da uzak gibi gelmedi! Kim bilir, belki de tıpkı Kuş Uçuşu dizisinde olduğu gibi İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın yanında olmak istedi ve Natali Yarcan bu durumu hoş karşılamadı.... Bilemiyoruz!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar:

