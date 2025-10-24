Birce Akalay'ın "Kıymetlisi" İbrahim Çelikkol'la İlişkisini Bıçak Gibi Kesme Nedeni Ortaya Çıktı!

Uyuşturucu testi sonucu Dilan Polat, Berrak Tüzünataç, Derin ve Deren Talu'yla beraber pozitif çıkan Birce Akalay'ın konuyla ilgili konuşmak istemese de operasyondan hemen sonra yaptığı hamleler epey dikkat çekmişti. Yıllardır aralarında bir aşk olup olmadığı sorulan, kıymetli arkadaşı İbrahim Çelikkol ve yeni evlendiği eşini bir anda takipten çıkaran Birce Akalay, kendisini sevip yakından takip eden herkesi şaşırtmıştı.

Birkaç gün önce röportaj veren Birce Akalay, İbrahim Çelikkol sorusu yöneltildiğinde gerilmiş, muhabirlerin sorularına asla cevap vermemişti. Geçtiğimiz gece de aynı hamleyi İbrahim Çelikkol'dan izlemiştik. Muhabirler tarafından Gelin Takımı 2 filminin galasında görüntülenen Çelikkol'un yüzü Birce Akalay'ın ismini duyar duymaz ekşimişti.