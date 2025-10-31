onedio
“Kızılcık Şerbeti Nihal’in Yolu”: Şerbo’dan Ayrılan Oyuncularla Birlikte X Alemi Goygoya Doydu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
31.10.2025 - 09:43

Kızılcık Şerbeti yine haftaya damga vurmayı başardı ancak bu sefer kadrodan ayrılacak oyuncularla. Doğa, Firaz, Işıl ve Mustafa’nın ölerek diziye veda edeceği haberi X’te de konu oldu. Her hafta yeni bölümle Kızılcık Şerbeti goygoyu dönerken şimdiyse kullanıcılar ayrılık haberleri için mizahını konuşturdu. Gelin neler demişler birlikte görelim…

Sezonun ilk bölümünde yaşanan yasak aşk unutulmadı 👇

twitter.com

Böyle giderse son durum 👇

twitter.com

👇

twitter.com

Yeni afiş önerisi 👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
