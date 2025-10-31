“Kızılcık Şerbeti Nihal’in Yolu”: Şerbo’dan Ayrılan Oyuncularla Birlikte X Alemi Goygoya Doydu!

Kızılcık Şerbeti yine haftaya damga vurmayı başardı ancak bu sefer kadrodan ayrılacak oyuncularla. Doğa, Firaz, Işıl ve Mustafa’nın ölerek diziye veda edeceği haberi X’te de konu oldu. Her hafta yeni bölümle Kızılcık Şerbeti goygoyu dönerken şimdiyse kullanıcılar ayrılık haberleri için mizahını konuşturdu. Gelin neler demişler birlikte görelim…