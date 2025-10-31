Diziler Zirve İçin Yarıştı: 30 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı!

Total’de 7,54 sonuçla birinci olan Halef, AB’de 3,78 reyting ile ikinci oldu. ABC1’de de 6,00 reyting ile ikinci oldu. Uzak Şehir’den sonra aşiret dizilerine olan ilgi devam etmekte. Halef de bu sayede iyi reytingler almaya devam edecek gibi görünüyor.