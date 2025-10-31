onedio
Diziler Zirve İçin Yarıştı: 30 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2025 - 11:30

30 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları nihayet belli oldu. Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht dizileri yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Onlara ek olarak MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster ve Müge Anlı öne çıkan programlardan oldu. Peki ya 30 Ekim Perşembe’nin reyting birincisi kim oldu? Gelin birlikte öğrenelim!

Veliaht 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı, AB ve ABC1’in zirvesine oturdu!

AB’de 4,82 reyting alırken ABC1’de ise 6,22 reyting aldı. Total grubunda ise 4,81 reyting ile üçüncü oldu. Dizi başladığı günden bu yana iyi sonuçlar alıyor. Belli ki senaryo ve oyuncular epey sevilmiş.

Yeni aşiret dizimiz Halef ise Total’de zirveyi kaptı.

Total’de 7,54 sonuçla birinci olan Halef, AB’de 3,78 reyting ile ikinci oldu. ABC1’de de 6,00 reyting ile ikinci oldu. Uzak Şehir’den sonra aşiret dizilerine olan ilgi devam etmekte. Halef de bu sayede iyi reytingler almaya devam edecek gibi görünüyor.

Müge Anlı ise Total’de Veliaht’ı geçerek ikinci oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır reyting başarısını koruyor. Total’e ek olarak AB ve ABC1’de ise üçüncü sıraya yerleşti.

İşte 30 Ekim Perşembe Total Reyting Listesi 👇

İşte 30 Ekim Perşembe AB Reyting Listesi 👇

İşte 30 Ekim Perşembe ABC1 Reyting Listesi 👇

