Diziler Zirve İçin Yarıştı: 30 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı!
30 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları nihayet belli oldu. Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht dizileri yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Onlara ek olarak MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster ve Müge Anlı öne çıkan programlardan oldu. Peki ya 30 Ekim Perşembe’nin reyting birincisi kim oldu? Gelin birlikte öğrenelim!
Veliaht 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı, AB ve ABC1’in zirvesine oturdu!
Yeni aşiret dizimiz Halef ise Total’de zirveyi kaptı.
Müge Anlı ise Total’de Veliaht’ı geçerek ikinci oldu.
İşte 30 Ekim Perşembe Total Reyting Listesi 👇
İşte 30 Ekim Perşembe AB Reyting Listesi 👇
İşte 30 Ekim Perşembe ABC1 Reyting Listesi 👇
