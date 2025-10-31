onedio
Kızılcık Şerbeti’ne Acil Müdahale: Eşref Rüya’nın Usta Oyuncusu Şerbo Kadrosuna Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2025 - 12:13

Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor. Dizide önemli rollere sahip olan Doğa, Firaz, Işıl ve Mustafa’nın kadrodan ayrılacağı haberi diziseverleri şoke etmişti. Ayrılık haberleri konuşulmaya devam ederken Kızılcık Şerbeti yeni bir haberle adından söz ettirdi. Eşref Rüya’ın baba ismi artık Kızılcık Şerbeti’nde!

Kızılcık Şerbeti sezonlardır süren yayın hayatını devam ettiriyor.

Sezonlar boyunca nice oyuncular kadroya katıldı, nice oyuncular da kadrodan ayrıldı. Şimdilerde Doğa, Firaz, Işıl ve Mustafa’nın ayrılacak olması sansasyon yarattı.

Dizide hikayenin seyrinin değişeceği açıklanmışken usta bir isim de kadroya dahil oldu.

Eşref Rüya’nın Yakup Baba’sı Macit Koper Kızılcık Şerbeti’nde yer alacak. Ömer’in cezaevinde tanışmasıyla birlikte diziye girecek. Usta oyuncu Eşref Rüya ile bir kez daha kendini kanıtlamıştı. Kızılcık Şerbeti’nde de diziye yeni soluk getireceği çok net!

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
