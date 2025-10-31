Kızılcık Şerbeti’ne Acil Müdahale: Eşref Rüya’nın Usta Oyuncusu Şerbo Kadrosuna Dahil Oldu!

Eşref Rüya’nın Yakup Baba’sı Macit Koper Kızılcık Şerbeti’nde yer alacak. Ömer’in cezaevinde tanışmasıyla birlikte diziye girecek. Usta oyuncu Eşref Rüya ile bir kez daha kendini kanıtlamıştı. Kızılcık Şerbeti’nde de diziye yeni soluk getireceği çok net!