Kızılcık Şerbeti’ne Acil Müdahale: Eşref Rüya’nın Usta Oyuncusu Şerbo Kadrosuna Dahil Oldu!
Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor. Dizide önemli rollere sahip olan Doğa, Firaz, Işıl ve Mustafa’nın kadrodan ayrılacağı haberi diziseverleri şoke etmişti. Ayrılık haberleri konuşulmaya devam ederken Kızılcık Şerbeti yeni bir haberle adından söz ettirdi. Eşref Rüya’ın baba ismi artık Kızılcık Şerbeti’nde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti sezonlardır süren yayın hayatını devam ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide hikayenin seyrinin değişeceği açıklanmışken usta bir isim de kadroya dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın