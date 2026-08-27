Kanlı Ay Tutulmasında Aşkı Bulacak 3 Burç
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28 Ağustos’ta Balık burcunun yaklaşık 5’inci derecesinde gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, gökyüzünde kırmızı tonlara bürüneceği için “Kanlı Ay” olarak anılıyor. Astrolojik yorumlara göre tutulma duygusal yükleri geride bırakmayı sağlarken Venüs’ün Terazi burcundaki hareketi üç burcun yeni bir ilişkiye başlamasının önünü açabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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