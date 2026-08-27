Kanlı Ay Tutulmasında Aşkı Bulacak 3 Burç

Tutulma, Başak burcunun doğrudan evlilik ve uzun süreli ortaklıklarla bağlantılı alanında gerçekleşiyor. Başaklar kimden gerçekten hoşlandıklarını, bir ilişkiden ne beklediklerini ve karşılarındaki kişinin hayatlarında kalıcı olup olamayacağını daha açık görebilir.

Son dönemde duygularını göstermekten kaçınan Başaklar, tutulmayla birlikte savunmalarını indirebilir. Yeni tanışılan biriyle beklenmedik ölçüde güçlü yakınlık kurulabileceği gibi arkadaşlık olarak başlayan bir ilişkinin yönü de değişebilir. Ancak kişiyi olduğu gibi görmek ve daha ilk günlerden kusursuzlaştırmamak önem taşıyor.