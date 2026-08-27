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Kanlı Ay Tutulmasında Aşkı Bulacak 3 Burç

Kanlı Ay Tutulmasında Aşkı Bulacak 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 16:18
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28 Ağustos’ta Balık burcunun yaklaşık 5’inci derecesinde gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, gökyüzünde kırmızı tonlara bürüneceği için “Kanlı Ay” olarak anılıyor. Astrolojik yorumlara göre tutulma duygusal yükleri geride bırakmayı sağlarken Venüs’ün Terazi burcundaki hareketi üç burcun yeni bir ilişkiye başlamasının önünü açabilir.

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Koç: Geçmişi bırakıp yeni ilişkiye yer açabilir

Koç: Geçmişi bırakıp yeni ilişkiye yer açabilir

Balık burcundaki tutulma, Koçların geçmişten taşıdığı duyguları, gizli korkuları ve tamamlanmamış ilişkileri gündeme getirebilir. Uzun süredir zihnini meşgul eden bir kişiden veya karşılıksız beklentiden vazgeçen Koçlar, aşk hayatlarında temiz bir sayfa açabilir.

Aşk gezegeni Venüs’ün Koçların ilişki alanını temsil eden Terazi burcunda ilerlemesi, yeni tanışmaları destekliyor. Tutulma çevresinde başlayan bir sohbet kısa sürede karşılıklı ilgiye dönüşebilir. Özellikle uzun zamandır yalnız olan Koçlar, ciddi ilişki arayan biriyle karşılaşabilir.

Başak: İlişki alanında yeni dönem başlayabilir

Başak: İlişki alanında yeni dönem başlayabilir

Tutulma, Başak burcunun doğrudan evlilik ve uzun süreli ortaklıklarla bağlantılı alanında gerçekleşiyor. Başaklar kimden gerçekten hoşlandıklarını, bir ilişkiden ne beklediklerini ve karşılarındaki kişinin hayatlarında kalıcı olup olamayacağını daha açık görebilir.

Son dönemde duygularını göstermekten kaçınan Başaklar, tutulmayla birlikte savunmalarını indirebilir. Yeni tanışılan biriyle beklenmedik ölçüde güçlü yakınlık kurulabileceği gibi arkadaşlık olarak başlayan bir ilişkinin yönü de değişebilir. Ancak kişiyi olduğu gibi görmek ve daha ilk günlerden kusursuzlaştırmamak önem taşıyor.

Akrep: Romantik karşılaşmaların önü açılıyor

Akrep: Romantik karşılaşmaların önü açılıyor

Balık burcundaki tutulma, Akreplerin aşk, flört, tutku ve keyif alanını harekete geçiriyor. Astrolojik ev sistemine göre tutulmadan romantik açıdan en doğrudan etkilenecek burçlardan biri Akrep olacak. Uzun süredir heyecan duymayan Akreplerin karşısına ilgilerini yeniden uyandıracak biri çıkabilir.

Yeni ilişki ihtimali arkadaş ortamları, sanatsal etkinlikler, hobiler veya eğlence amaçlı gidilen yerlerde güçleniyor. Akreplerin kontrollü davranmak yerine duygularını göstermesi, tanışıklığın ilerlemesini kolaylaştırabilir. Geçmişte yarım kalan bir aşk defteri kapanırken daha derin ve karşılıklı bir bağ başlayabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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