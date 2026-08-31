Yeni Bir Ay, Yeni Bir Hayat: Eylül Ayının İlk Haftasında Şansı Dönen 3 Burç!

Yeni bir ay, yeni gökyüzü olayları ve yeni şans dönemleri demek. Ağustos ayı itibarıyla tutulma dönemlerini geride bıraktık. Fakat Eylül'de Başak yeniayı, Koç dolunayı ve Terazi burcunda yoğunlaşan gezegen hareketleri bizleri bekliyor. Bu astrolojik olaylar, özellikle bazı burçlara şans, bereket ve aşk getirecek. Ayın ilerleyen günlerinde burçlar üzerinde esen rüzgar değişebilir ve şanslı burçların şansı daha da artabilir.

Eylül ayının ilk haftasında, özellikle Terazi, Oğlak ve İkizler burçlarının ön plana çıkacağı görülüyor. Her burç için ana tema farklı olsa da sonunda 'şanslı' olanlar bu burçlar olacak!