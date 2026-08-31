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Yeni Bir Ay, Yeni Bir Hayat: Eylül Ayının İlk Haftasında Şansı Dönen 3 Burç!

Yeni Bir Ay, Yeni Bir Hayat: Eylül Ayının İlk Haftasında Şansı Dönen 3 Burç!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.08.2026 - 12:10
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Yeni bir ay, yeni gökyüzü olayları ve yeni şans dönemleri demek. Ağustos ayı itibarıyla tutulma dönemlerini geride bıraktık. Fakat Eylül'de Başak yeniayı, Koç dolunayı ve Terazi burcunda yoğunlaşan gezegen hareketleri bizleri bekliyor. Bu astrolojik olaylar, özellikle bazı burçlara şans, bereket ve aşk getirecek. Ayın ilerleyen günlerinde burçlar üzerinde esen rüzgar değişebilir ve şanslı burçların şansı daha da artabilir.

Eylül ayının ilk haftasında, özellikle Terazi, Oğlak ve İkizler burçlarının ön plana çıkacağı görülüyor. Her burç için ana tema farklı olsa da sonunda 'şanslı' olanlar bu burçlar olacak!

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Terazi

Terazi

Teraziler, Eylül ayının en şanslı burçları arasında gösteriliyor. Hem aya çok şanslı başlıyorlar hem de Eylül'ü çok şanslı sonlandırıyorlar. Venüs’ün 10 Eylül’e kadar Terazi’de ilerlemesi, özellikle ilk günlerde Terazi'nin aşk, maddiyat ve sosyal konularda aktif olacağı anlamına geliyor. Bu hafta Teraziler için en önemli konu, karar vermek olacak. 4 Eylül'de İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün Ay'ı Terazilerin seçimlerinde daha cesur davranmasına yardımcı olabilir.

Teraziler bu dönemde seçeneklerini artırmak yerine ellerinde olan seçeneklere odaklanmalı ve cesaret göstermeli. Özellikle yeni bir başlangıç yapmak isteyen Teraziler için hafta boyunca şanslı gelişmeler görülebilir. Başkalarını memnun etmek yerine kendi isteklerine odaklandıkları zaman en doğru yolu bulacaklardır.

Oğlak

Oğlak

Oğlaklar, diğer burçlara nazaran daha mantıklı olmayı severler. Bu hafta ise onlar için biraz farklı olabilir. Çarşamba günü Boğa Ayı'nın Başak burcundaki Merkür ile uyumlu açısı, Oğlaklar açısından yeni fırsatların önünü açıyor. Bu dönemde bolluk, aşk ve mutluluk temaları Boğaların gündeminde yer alacak. Eski sevgiliniz tekrar dönebilir, mevcut ilişkinizde ilerleme yaşayabilirsiniz. 

Bu dönemde, sadece elinizdeki somut verilere göre hareket etmemeli, aynı zamanda sezgilerinize de güvenmelisiniz. Size yardım elini uzatanlara yüz çevirmeyin. Onlarla birlikte, daha fazlasını yapabileceğinizi fark edin.

İkizler

İkizler

Eylül ayına en şanslı başlayan burçlardan biri de İkizler. 3 Eylül'de Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile Boğa Ayı arasındaki etkileşim, en çok İkizler'e yarayacak. Bu dönemde hayallerinin peşinden gitmek için güçlü bir motivasyon hissedilebilir. Uzun süredir içinizde olan o adımı atmak için en uygun zamanda olabilirsiniz.

Bu dönemde daha önce imkansız görünen bir hedef yeniden gündeme gelebilir. İkizler, önlerine çıkan her fırsatı değerlendirmeli ve yeni fikirlere açık olmalı. Tanıştığınız yeni insanlar,  hayatınızda yeni bir sayfa açılmasını sağlayabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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