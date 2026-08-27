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Eylül 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Cesur Kararlar Her Şeyi Değiştirebilir!

Eylül 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Cesur Kararlar Her Şeyi Değiştirebilir!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 13:04
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Ağustos ayındaki sarsıcı tutulmaların ardından resmen küllerimizden doğduk! Şimdi ise gökyüzü 'Bu yeni hayatı nasıl yöneteceksin?' diye soruyor. Eylül 2026, rehavete yer olmayan, strateji ve cesaretin ödüllendirildiği oldukça net bir ay. Özellikle de Başak Yeni ayı hayatımızdaki tüm pürüzleri temizlemeye hazır. Ay sonundaki Koç Dolunayı da artık tahammülümüz kalmayan her şeye 'Bitti!' deme gücüyle geliyor.

Aşkta derin tutkular, parada keskin stratejiler ve kariyerde risk alanların kazanacağı Eylül ayının astroloji haritası karşınızda!

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Eylül'ün En Önemli Astrolojik Olayları

Eylül'ün En Önemli Astrolojik Olayları

Mükemmel Bir Hayat Şansı: Başak Yeni Ayı

11 Eylül'de gerçekleşecek Başak Yeni ayı, kaostan düzene geçişin resmi adımı olacak. Dağınık finansal tabloları toparlamak, spora ve diyete başlamak, ertelenen iş başvurularını yapmak veya toksik bir ofis ortamından kurtulmak için evren size temiz bir sayfa açıyor. 

Bu ay, 'Detaylar kazandırır' felsefesiyle atılan her adım, cebinizi ve ruhunuzu dolduracak.

Prangaları Kırma Vakti: Koç Burcunda Dolunay

26 Eylül'de Koç burcunda patlayan Dolunay, bireyselliğin ve cesaretin zirvesi! 'Başkaları ne der?' korkusuyla susulan, sırf alışkanlık olduğu için sürdürülen her türlü ilişki ve iş ortaklığı sarsılmaya aday. 

Fevri çıkışlara dikkat etmeli ancak size hizmet etmeyen her türlü bağı kesip atacak o muazzam ateş enerjisini kendi lehinize kullanmalısınız.

Eylül 2026 Astroloji Takvimi: Önemli Tarihleri Kaydedin!

Eylül 2026 Astroloji Takvimi: Önemli Tarihleri Kaydedin!

  • 10 Eylül – Venüs Akrep Burcunda: Aşkta yüzeysellik bitiyor, tutku ve sahiplenme başlıyor! Kıskançlık krizlerine dikkat edip tutku doğru yönetildiğinde ayakları yerden kesen derin bağlar kurulabilir. Finansal konularda ise gizli yatırımlar ve stratejik adımlar kazandıracak.

  • 10 Eylül – Merkür Terazi Burcunda: İletişimde altın oran yakalanıyor. Sözleşmeler, mahkemeler, ortaklıklar ve ikili ilişkilerde diplomasi hız kazanıyor. Haklı çıkmak yerine uzlaşmanın kazandırdığı bir dönem.

  • 10 Eylül – Uranüs İkizler Burcunda Retro: Teknoloji, dijital projeler ve iletişim ağlarında yavaşlama veya geçmiş kararları revize etme zamanı. Ani fikir değişikliklerine karşı esnek olma zamanı.

  • 11 Eylül – Başak Burcunda Yeni Ay: Kariyer, sağlık ve günlük rutinlerde yepyeni bir düzen kuruluyor. Hayatınızı organize etmek ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek için ayın en verimli günü.

  • 23 Eylül – Güneş Terazi Burcuna Geçiyor (Sonbahar Ekinoksu): Kolektif olarak denge, adalet ve estetik arayışına giriyoruz. Ortaklıklar ve evlilik kararları için gökyüzü destekleyici bir faza geçiyor. Gündüz ve gece eşitlenirken, hayatımızdaki dengesizlikleri de onarıyoruz.

  • 26 Eylül – Koç Burcunda Dolunay: Bireysel arzuların patlama noktası. Kariyerde cesur bir istifa, aşkta net bir ayrılık veya tamamen bağımsız yeni bir girişim kararı gündeme bomba gibi düşebilir.

  • 30 Eylül – Merkür Akrep Burcunda: Yüzeysel konuşmalar yerini derin araştırmalara, sırları açığa çıkarmaya ve perde arkasındaki finansal anlaşmalara bırakıyor. Sezgilerin ve zekanın tehlikeli ama kazançlı birleşimi.

Eylül Ayının Enleri: Şans ve Dikkat Günleri

Eylül Ayının Enleri: Şans ve Dikkat Günleri

Eylül 2026, stratejik davrananların servet ve başarı elde edeceği, dürtüsel olanların ise mevcut düzenini yıkabileceği bir ay.

  • En Şanslı Günler (11-15 Eylül): Başak Yeni Ayının hemen sonrası, Merkür'ün de Terazi'ye geçmesiyle birlikte yeni sözleşmeler imzalamak, terfi istemek, yeni bir ev tutmak veya kârlı bir yatırıma girişmek için yılın en verimli zamanları.

  • Dikkat Edilmesi Gereken Günler (26-28 Eylül): Koç Dolunayının etkisiyle öfke patlamaları, fevri ayrılıklar ve düşünmeden girilen finansal riskler büyük kayıplara neden olabilir. Bu günlerde karar değil, gözlem yapın.

Eylül 2026 Burç Yorumları: Sizi Neler Bekliyor?

Eylül 2026 Burç Yorumları: Sizi Neler Bekliyor?
  • Koç

Çalışma hayatın ve sağlığın Başak Yeni Ayı ile tamamen yenileniyor; yeni bir ofis veya proje sana çok karlı kapılar açacak. 26 Eylül'deki Dolunay ise tam senin burcunda! 'Ben buradayım' diyeceğin, hayatındaki tüm engelleri yakıp yıkacağın ve zincirlerini kıracağın dev bir uyanış yaşıyorsun. Aşkta ise Venüs Akrep geçişiyle sınırları zorlayan, oldukça tutkulu bir sürece giriyorsun.

  • Boğa

Aşk evinde parlayan Başak Yeni Ayı, hayatına hem romantizmi hem de yepyeni bir hobiyi/projeyi getiriyor. Yalnızsan ayaklarını yerden kesecek ama bir o kadar da mantıklı bir aşk kapıda! Koç Dolunayı ise gizli kalmış korkularını ve senden saklanan sırları gün yüzüne çıkaracak. Ay sonuna doğru Venüs etkisiyle ortaklıklar ve evlilik gündemin hızla netleşiyor.

  • İkizler

Gayrimenkul yatırımları, ev alım-satımı veya ani bir taşınma Başak Yeni Ayının sana sunduğu en büyük şans! Temellerini çok sağlam bir yere atıyorsun. Ay sonundaki Koç Dolunayı ise sosyal çevrende bir deprem yaratıyor; vizyonuna uymayan dostlarla yollarını ayırırken, kariyerine dev katkısı olacak yepyeni çevrelere giriyorsun. İş yerinde tutkulu bir flört kafanı karıştırabilir.

  • Yengeç

Zihnin tıkır tıkır çalışıyor! Yeni sözleşmeler, araç alım-satımı veya ticari bir girişim Başak Yeni Ayı ile resmiyet kazanıyor. Asıl büyük patlama ise Koç Dolunayı ile kariyer evinde yaşanacak. Beklediğin o devasa terfi gelebilir ya da 'Kendi işimin patronu olacağım' diyerek gemileri cesaretle yakabilirsin. Parada ay başındaki doğru iletişim sana servet kazandıracak.

  • Aslan

Para, para, para! Başak Yeni Ayı finansal evinde doğuyor; yeni bir gelir kapısı, yüklü bir zam veya çok karlı bir ek iş fırsatıyla cüzdanın dolup taşıyor. Ay sonu Koç Dolunayı ise sana yurt dışı kapılarını aralıyor; uluslararası bir proje, hukuki bir zafer veya vizyonunu tamamen değiştirecek ani bir seyahat gündemde. Aşkta ev ve yuva kurma arzun Akrep enerjisiyle derinleşiyor.

  • Başak

Bu ayın başrolü sensin! Burcunda gerçekleşen Yeni Ay ile hayatının iplerini tamamen eline alıyorsun. Kariyer, dış görünüş ve ikili ilişkilerde kurallarını 'sil baştan' yazacaksın. 26 Eylül'deki Koç Dolunayı ise finansal krizlerini tek kalemde bitiriyor; beklediğin bir miras, kredi veya yüklü bir prim hesabına yatarak seni büyük bir borç yükünden kurtaracak.

  • Terazi

Ekinoks ile birlikte senin dönemin başlıyor! Gücünü toplamadan önce Başak Yeni Ayı sana ruhsal bir arınma ve perde arkasında hazırlanan gizli projeler sunuyor. Ay sonundaki Koç Dolunayı ise evlilik ve ortaklık evinde patlıyor. Ya hayatını birleştireceğin kadersel bir imza atacaksın ya da seni yoran bir ilişkiyi/ortaklığı cesaretle bitireceksin. Parada 10 Eylül sonrası pazarlık gücün zirvede.

  • Akrep

Sosyal çevren tamamen yenileniyor! Başak Yeni Ayı sana çok para kazandıracak vizyoner dostlar ve yeni iş ağları sunuyor. 10 Eylül'de Venüs'ün burcuna geçmesiyle karşı konulmaz bir auraya sahip olacaksın. Yani, aşkta tüm gözler senin üzerinde! Koç Dolunayı ise iş hayatında bir dönemi kapatıyor ve toksik çalışma ortamını bırakıp, tamamen kendi kurallarını koyacağın bir rotaya giriyorsun.

  • Yay

Kariyerde zirveye tırmanış başlıyor! Başak Yeni Ayı iş hayatında altın değerinde bir fırsat, yeni bir unvan veya güçlü bir başlangıç vadediyor. Ay sonu Koç Dolunayı ise aşk hayatına adeta bomba gibi düşecek. Beklenmedik bir hamilelik haberi, yaratıcı bir projede büyük bir patlama veya fırtınalı bir aşk itirafı ile hayatının en tutkulu günlerini yaşayacaksın.

  • Oğlak

Sınırlarını aştığın ve dünyayı keşfettiğin bir dönem. Başak Yeni Ayı yurt dışı, yüksek öğrenim ve e-ticaret gibi konularda sana somut başarılar getiriyor. Koç Dolunayı ise ev ve aile hayatında bir devrim yaratacak. Ani bir ev değişikliği, şehir değiştirme kararı veya aile içindeki eski bir krizin kalıcı olarak çözülmesiyle rahat bir nefes alacaksın. Aşkta sosyal çevrenden biriyle derin bir bağ doğabilir.

  • Kova

Yatırımlar ve ortak paralar alanında yüzün gülüyor! Başak Yeni Ayı sayesinde vergi, kredi, eşin geliri veya bir miras konusunda çok karlı bir çözüme ulaşıyorsun. 26 Eylül'deki Koç Dolunayı ise zihnini ateşliyor! Şimdi ani bir ticari kararla araba alabilir, dev bir sözleşmeye imza atabilir veya kardeşlerinle/yakın çevrenle olan bir meseleyi cesurca sonlandırabilirsin. Kariyerde sezgilerine güven.

  • Balık

İlişkilerde devrim zamanı! Başak Yeni Ayı karşıt burcunda doğarak kadersel bir evlilik teklifini veya çok sağlam bir iş ortaklığını müjdeliyor. Koç Dolunayı ise para evinde gerçekleşecek. Bu da mevcut kazanç modelini tamamen değiştirip cesur bir yatırımla finansal özgürlüğüne kavuşacağın o büyük adımını atma şansını beraberinde getirecek. Aşkta uzak mesafeli veya vizyoner biri aklını başından alabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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