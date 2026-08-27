Eylül 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Cesur Kararlar Her Şeyi Değiştirebilir!

Koç

Çalışma hayatın ve sağlığın Başak Yeni Ayı ile tamamen yenileniyor; yeni bir ofis veya proje sana çok karlı kapılar açacak. 26 Eylül'deki Dolunay ise tam senin burcunda! 'Ben buradayım' diyeceğin, hayatındaki tüm engelleri yakıp yıkacağın ve zincirlerini kıracağın dev bir uyanış yaşıyorsun. Aşkta ise Venüs Akrep geçişiyle sınırları zorlayan, oldukça tutkulu bir sürece giriyorsun.

Boğa

Aşk evinde parlayan Başak Yeni Ayı, hayatına hem romantizmi hem de yepyeni bir hobiyi/projeyi getiriyor. Yalnızsan ayaklarını yerden kesecek ama bir o kadar da mantıklı bir aşk kapıda! Koç Dolunayı ise gizli kalmış korkularını ve senden saklanan sırları gün yüzüne çıkaracak. Ay sonuna doğru Venüs etkisiyle ortaklıklar ve evlilik gündemin hızla netleşiyor.

İkizler

Gayrimenkul yatırımları, ev alım-satımı veya ani bir taşınma Başak Yeni Ayının sana sunduğu en büyük şans! Temellerini çok sağlam bir yere atıyorsun. Ay sonundaki Koç Dolunayı ise sosyal çevrende bir deprem yaratıyor; vizyonuna uymayan dostlarla yollarını ayırırken, kariyerine dev katkısı olacak yepyeni çevrelere giriyorsun. İş yerinde tutkulu bir flört kafanı karıştırabilir.

Yengeç

Zihnin tıkır tıkır çalışıyor! Yeni sözleşmeler, araç alım-satımı veya ticari bir girişim Başak Yeni Ayı ile resmiyet kazanıyor. Asıl büyük patlama ise Koç Dolunayı ile kariyer evinde yaşanacak. Beklediğin o devasa terfi gelebilir ya da 'Kendi işimin patronu olacağım' diyerek gemileri cesaretle yakabilirsin. Parada ay başındaki doğru iletişim sana servet kazandıracak.

Aslan

Para, para, para! Başak Yeni Ayı finansal evinde doğuyor; yeni bir gelir kapısı, yüklü bir zam veya çok karlı bir ek iş fırsatıyla cüzdanın dolup taşıyor. Ay sonu Koç Dolunayı ise sana yurt dışı kapılarını aralıyor; uluslararası bir proje, hukuki bir zafer veya vizyonunu tamamen değiştirecek ani bir seyahat gündemde. Aşkta ev ve yuva kurma arzun Akrep enerjisiyle derinleşiyor.

Başak

Bu ayın başrolü sensin! Burcunda gerçekleşen Yeni Ay ile hayatının iplerini tamamen eline alıyorsun. Kariyer, dış görünüş ve ikili ilişkilerde kurallarını 'sil baştan' yazacaksın. 26 Eylül'deki Koç Dolunayı ise finansal krizlerini tek kalemde bitiriyor; beklediğin bir miras, kredi veya yüklü bir prim hesabına yatarak seni büyük bir borç yükünden kurtaracak.

Terazi

Ekinoks ile birlikte senin dönemin başlıyor! Gücünü toplamadan önce Başak Yeni Ayı sana ruhsal bir arınma ve perde arkasında hazırlanan gizli projeler sunuyor. Ay sonundaki Koç Dolunayı ise evlilik ve ortaklık evinde patlıyor. Ya hayatını birleştireceğin kadersel bir imza atacaksın ya da seni yoran bir ilişkiyi/ortaklığı cesaretle bitireceksin. Parada 10 Eylül sonrası pazarlık gücün zirvede.

Akrep

Sosyal çevren tamamen yenileniyor! Başak Yeni Ayı sana çok para kazandıracak vizyoner dostlar ve yeni iş ağları sunuyor. 10 Eylül'de Venüs'ün burcuna geçmesiyle karşı konulmaz bir auraya sahip olacaksın. Yani, aşkta tüm gözler senin üzerinde! Koç Dolunayı ise iş hayatında bir dönemi kapatıyor ve toksik çalışma ortamını bırakıp, tamamen kendi kurallarını koyacağın bir rotaya giriyorsun.

Yay

Kariyerde zirveye tırmanış başlıyor! Başak Yeni Ayı iş hayatında altın değerinde bir fırsat, yeni bir unvan veya güçlü bir başlangıç vadediyor. Ay sonu Koç Dolunayı ise aşk hayatına adeta bomba gibi düşecek. Beklenmedik bir hamilelik haberi, yaratıcı bir projede büyük bir patlama veya fırtınalı bir aşk itirafı ile hayatının en tutkulu günlerini yaşayacaksın.

Oğlak

Sınırlarını aştığın ve dünyayı keşfettiğin bir dönem. Başak Yeni Ayı yurt dışı, yüksek öğrenim ve e-ticaret gibi konularda sana somut başarılar getiriyor. Koç Dolunayı ise ev ve aile hayatında bir devrim yaratacak. Ani bir ev değişikliği, şehir değiştirme kararı veya aile içindeki eski bir krizin kalıcı olarak çözülmesiyle rahat bir nefes alacaksın. Aşkta sosyal çevrenden biriyle derin bir bağ doğabilir.

Kova

Yatırımlar ve ortak paralar alanında yüzün gülüyor! Başak Yeni Ayı sayesinde vergi, kredi, eşin geliri veya bir miras konusunda çok karlı bir çözüme ulaşıyorsun. 26 Eylül'deki Koç Dolunayı ise zihnini ateşliyor! Şimdi ani bir ticari kararla araba alabilir, dev bir sözleşmeye imza atabilir veya kardeşlerinle/yakın çevrenle olan bir meseleyi cesurca sonlandırabilirsin. Kariyerde sezgilerine güven.

Balık

İlişkilerde devrim zamanı! Başak Yeni Ayı karşıt burcunda doğarak kadersel bir evlilik teklifini veya çok sağlam bir iş ortaklığını müjdeliyor. Koç Dolunayı ise para evinde gerçekleşecek. Bu da mevcut kazanç modelini tamamen değiştirip cesur bir yatırımla finansal özgürlüğüne kavuşacağın o büyük adımını atma şansını beraberinde getirecek. Aşkta uzak mesafeli veya vizyoner biri aklını başından alabilir.