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Ay Takvimine Göre Eylül 2026 Saç Kesim Günleri: En Şanslı Tarihler ve Sonbahar Ritüeli

Ay Takvimine Göre Eylül 2026 Saç Kesim Günleri: En Şanslı Tarihler ve Sonbahar Ritüeli

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 17:55
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Tutulmalarla geçen Ağustos ayını geride bırakıp doğanın yenilendiği, yaprakların renk değiştirmeye başladığı büyüleyici bir geçiş dönemine giriyoruz. Yazın güneş, klor ve tuzla yıpranan saçlarınıza yeniden hayat vermek ve sonbahara daha güçlü bir başlangıç yapmak için Ay’ın döngülerinden faydalanmanın tam zamanı!

Üstelik Eylül 2026’nın astrolojik enerjisi, saçlarda güçlenme, onarım ve bereketi destekleyen günler vadediyor. Peki Ay takvimine göre Eylül ayında saç kesimi için hangi günler öne çıkıyor?

İşte Ay takvimine göre Eylül 2026 saç kesim günleri ve saç bakım ritüelleri!

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Eylül Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Eylül Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Sonbahara iddialı, güçlü ve parlak saçlarla adım atmak isteyenler için yıldızların tam destek verdiği tarihler şunlar:

  • 1 - 2 Eylül: Boğa burcunun topraklayan gücü devrede. Saçlarınızın kırılmadan tok bir şekilde uzaması ve hatta maddi enerjinizin desteklenmesi için ayın en sağlam başlangıcı.

  • 3 Eylül: Ay İkizler burcunda ilerlerken saçlar çok daha hızlı ve sağlıklı uzar. Kakül kestirmek veya yüzü çevreleyen hareketli katlar denemek için harika bir gün.

  • 7 - 8 Eylül: İçinizdeki yıldızı parlatma vakti! Hacimli kesimler ve dikkat çekici renk değişiklikleri için Aslan burcunun öz güvenli enerjisini arkanıza alın.

  • 22 - 23 Eylül: Büyüyen Ay fazıyla birleşen Kova enerjisi, kariyerinize şans çekerken modern, sıra dışı tarz denemeleri için muazzam bir cesaret sunuyor.

  • 30 Eylül: İkizler enerjisiyle muhteşem bir kapanış! Saç boyamak, yepyeni bir stile geçiş yapmak ve genel ruh halinizi zirveye taşımak için ayın son büyük fırsatı.

Eylül Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?

Eylül Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?

Beklentinizin altında kalacak sonuçlar yaşamamak için şu günlere dikkat etmelisiniz:

  • Eylül Ayının Pazar Günleri (6, 13, 20 ve 27 Eylül): Ay takvimine göre Eylül ayında Pazar günleri hücresel yenilenme duraksar ve negatif enerji barındırır. Kuaför randevularınızı erteleyin.

  • 24 - 25 Eylül: Balık etkisinde saç telleri neme karşı aşırı hassaslaşır. Yapılan kesimler çabuk bozulabilir; yoğun kimyasal işlemler saçı normalden fazla yorabilir.

  • 26 Eylül: Koç Dolunayı oldukça gergin bir enerji taşır. 'Bir anda kısacık kestireyim' hissi gelse de, bu tarihte yapılan ani işlemler sonradan büyük pişmanlık yaratabilir.

Eylül Ayının Nötr Günleri: Bakım ve Küçük Dokunuşlar İçin Uygun Tarihler

Eylül Ayının Nötr Günleri: Bakım ve Küçük Dokunuşlar İçin Uygun Tarihler

Büyük değişimler yerine sadece kırıkları aldırmak veya saç bakımı yapmak isterseniz 4, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 28 ve 29 Eylül tarihlerini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca saç ekimi ve besleyici tedaviler için de bugünleri tercih edebilirsiniz. 

Eğer saçınızda büyük bir değişiklik yapmak istemiyor, yalnızca çıt çıt veya kaynaklarınızı yeniletmeyi düşünüyorsanız, bugünleri değerlendirebilirsiniz.

Eylül Ayına Özel Saç Kesim Ritüeli

Eylül Ayına Özel Saç Kesim Ritüeli

Eylül ritüeli, dökülen sonbahar yaprakları gibi eskiyen enerjiyi bırakıp yeniliğe yer açmayı sembolize eder. Bu ritüeli uygulayarak değişimi fizikselden ruhsala taşıyabilirsiniz.

Eylül'de Tarçınla Topraklanma Niyeti

Hazırlık Aşaması: Kuaföre gitmeden önceki gece, küçük bir kasede bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı ile çok hafif bir tutam toz tarçını karıştırın. Tarçın, bereketi ve canlılığı bir mıknatıs gibi çeker. Bu karışımı sadece saç uçlarınıza nazikçe yedirin ve geceyi bu enerjiyle geçirin.

Niyet ve Arınma: Kesim sabahı aynanın karşısına geçin, saç uçlarınıza dokunarak içinizden şu cümleyi üç kez tekrar edin: 'Tıpkı sonbahar yaprakları gibi eski enerjimi ve yüklerimi sevgiyle bırakıyor, yeni mevsimin bereketini, sağlığını ve güzelliğini hayatıma kolaylıkla çekiyorum.'

Topraklanma: Kuaförden döndükten sonra, yenilenen enerjinizi sabitlemek için o gün mutlaka toprağa çıplak ayakla basın veya evdeki bir bitkinizin toprağıyla ilgilenin. Kesilen saçlarla giden eski enerjinin yerini, doğanın tazeleyen gücü alacaktır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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