Ay Takvimine Göre Eylül 2026 Saç Kesim Günleri: En Şanslı Tarihler ve Sonbahar Ritüeli

Tutulmalarla geçen Ağustos ayını geride bırakıp doğanın yenilendiği, yaprakların renk değiştirmeye başladığı büyüleyici bir geçiş dönemine giriyoruz. Yazın güneş, klor ve tuzla yıpranan saçlarınıza yeniden hayat vermek ve sonbahara daha güçlü bir başlangıç yapmak için Ay’ın döngülerinden faydalanmanın tam zamanı!

Üstelik Eylül 2026’nın astrolojik enerjisi, saçlarda güçlenme, onarım ve bereketi destekleyen günler vadediyor. Peki Ay takvimine göre Eylül ayında saç kesimi için hangi günler öne çıkıyor?

İşte Ay takvimine göre Eylül 2026 saç kesim günleri ve saç bakım ritüelleri!