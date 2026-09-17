SPK'nın Tasfiye Kararı Verdiği Fonun Yatırımcısı Bugünden Sonra Neler Yapmalı?
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Sermaye Piyasası Kurulu, yedi portföy yönetim şirketine ait bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Tasfiye kararı verilen fonların büyüklüğü 17 milyar dolar. Yatırımcının bu süreçte neler yapacağına dair detaylar da belli oluyor. Yatırımcıların süreci resmi kaynaklardan takip etmesi en önemli husus.
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Tasfiye kararı verilen fonlarda yatırımcı satış talimatı vermeden payları otomatik olarak nakde çevriliyor.
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Tasfiye süreci fonun faaliyetinin durdurulmasıyla başlıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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