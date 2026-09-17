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SPK'nın Tasfiye Kararı Verdiği Fonun Yatırımcısı Bugünden Sonra Neler Yapmalı?

SPK'nın Tasfiye Kararı Verdiği Fonun Yatırımcısı Bugünden Sonra Neler Yapmalı?

Borsa İstanbul SPK
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:31
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Sermaye Piyasası Kurulu, yedi portföy yönetim şirketine ait bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Tasfiye kararı verilen fonların büyüklüğü 17 milyar dolar. Yatırımcının bu süreçte neler yapacağına dair detaylar da belli oluyor. Yatırımcıların süreci resmi kaynaklardan takip etmesi en önemli husus.

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Tasfiye kararı verilen fonlarda yatırımcı satış talimatı vermeden payları otomatik olarak nakde çevriliyor.

Tasfiye kararı verilen fonlarda yatırımcı satış talimatı vermeden payları otomatik olarak nakde çevriliyor.

Fon tasfiyesinde yatırımcı beklemekten başka bir şey yapmıyor. Katılma payları, sahibinin satış talimatı beklenmeden nakde dönüştürülüyor. Yatırımcıdan beklenen en önemli şey KAP duyurularını ve hesap hareketlerini takip etmek.

Tasfiye süreci fonun faaliyetinin durdurulmasıyla başlıyor.

Tasfiye süreci fonun faaliyetinin durdurulmasıyla başlıyor.

Önce fonun normal alım satım işlemleri durduruluyor, karar kamuya açıklanıyor. Ardından portföydeki varlıklar tek tek nakde çevriliyor. Fonun borç ve giderleri karşılandıktan sonra geriye kalan tutar, katılma payları oranında yatırımcılara dağıtılıyor. Tasfiye kararı, fondaki varlıkların yatırımcı için değersizleştiği anlamına gelmiyor.

Paralar hesaba nasıl geçecek?

Paralar hesaba nasıl geçecek?

Satış talimatı beklenmeden gerçekleştirilen bu satışlardan elde edilen tutarlar, yatırımcı adına açılan hesaplarda tutuluyor. Bu tutarların hangi esaslara göre tutulacağı ilgili düzenlemelerde belirleniyor. SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi'nde bu hesaplardaki paraların nemalandırılmasına dair esaslar da yer alıyor. Tasfiye işlemleri tamamlandığında yatırımcıya dağıtılacak nihai tutar, sahip olunan katılma payı oranında hesaplanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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