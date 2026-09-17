SPK'nın Tasfiye Kararı Verdiği Fonun Yatırımcısı Bugünden Sonra Neler Yapmalı?

Sermaye Piyasası Kurulu, yedi portföy yönetim şirketine ait bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Tasfiye kararı verilen fonların büyüklüğü 17 milyar dolar. Yatırımcının bu süreçte neler yapacağına dair detaylar da belli oluyor. Yatırımcıların süreci resmi kaynaklardan takip etmesi en önemli husus.