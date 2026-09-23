455 Bini Aşkın Kişi Etkilendi: Fon Mağdurları İsyan Etti

Fon krizinin mağdurları:

✓En masum kesim...

Vatandaş gitmiş para piyasası fonu almış. Risk derecesi 1 ya da 2 olan bu fon ha büyük bir bankanın olsun, ha bir portföy yönetim şirketinin, hiç farkı yok; en azından olmamalı. Ama PYŞ başka işlere bulaştığı için hiç riski olmayan fon işleme kapalı ve vatandaş mağdur.

✓Riski göze alanlar...

Risk derecesi 6 ya da 7 olan fonların çok kazandırma potansiyeli kadar doğal olarak riski de yüksek.

Ama bu kez sorun normal işleyen riskli bir fonun az kazandırması ya da zarar ettirmesi değil ki. Sorun vatandaşa belli ki uzun süredir planlanan usulsüz işlemlerle 'Gel gel' denilmesi, vatandaşın da bir anlamda bu oyuna gelmesi.

Hele hele 2021'den 2025'e kadar 524 kat artan ve bu artıştan sonra halka açılan, sonrasında 17 kat daha değer kazanan bir fon alınıyorsa 'Ben riskli olduğunu nereden bileyim' demek mümkün mü?

✓Vatandaş riski göze almış olabilir. İyi de devletin ilgili kurumları risk bu boyuta ulaşıncaya kadar neredeydi?

Daha önce dile getirdiğim soruyu bir kez daha sorayım:

'Elbette en büyük suçlu hırsız, peki hırsızın varlığından haberdar olduğu halde kapının kilidini zamanında değiştirmeyenin hiç mi sorumluluğu yok?'