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455 Bini Aşkın Kişi Etkilendi: Fon Mağdurları İsyan Etti

455 Bini Aşkın Kişi Etkilendi: Fon Mağdurları İsyan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 14:59
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu tasfiyeye almasıyla başlayan süreç, yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan etkiledi. Yaşananlar sosyal medyada tepkilerini de beraberinde getirdi. Fon mağdurları ise isyan etti.

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Fon krizi 455 bini aşkın yatırımcıyı etkiledi.

Fon krizi 455 bini aşkın yatırımcıyı etkiledi.

Kriz, eylülün ilk haftasında Pusula Portföy'e ait bir fonda yaşanan sert değer kayıplarıyla başladı. Yatırımcıların art arda gelen para çekme talepleri karşılanamayınca sorun kısa sürede Tera Portföy fonlarına da sıçradı. SPK'nın açıkladığı verilere göre tasfiye edilen fonlarda 455 bin 758 bireysel yatırımcı bulunuyor. Fonların toplam büyüklüğünün 800 milyar liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. İlk açıklamada en fazla 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi daha sonra 6 aya çıkarıldı. Fonlardaki varlıkların satılması ve yatırımcılara ödeme yapılması görevini İş Bankası ile Ziraat Bankası üstlendi. Yatırımcıların paralarına ne zaman ve ne ölçüde kavuşacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma da devam ediyor. Aralarında portföy şirketlerinin yöneticilerinin de bulunduğu 48 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Fon mağdurları isyan etti:

Fon mağdurları isyan etti:
twitter.com

Fon krizine tepkilerden bazıları şöyle oldu:

Fon krizine tepkilerden bazıları şöyle oldu:
twitter.com

Fon krizinin mağdurları: 

✓En masum kesim...

Vatandaş gitmiş para piyasası fonu almış. Risk derecesi 1 ya da 2 olan bu fon ha büyük bir bankanın olsun, ha bir portföy yönetim şirketinin, hiç farkı yok; en azından olmamalı. Ama PYŞ başka işlere bulaştığı için hiç riski olmayan fon işleme kapalı ve vatandaş mağdur. 

✓Riski göze alanlar... 

Risk derecesi 6 ya da 7 olan fonların çok kazandırma potansiyeli kadar doğal olarak riski de yüksek. 

Ama bu kez sorun normal işleyen riskli bir fonun az kazandırması ya da zarar ettirmesi değil ki. Sorun vatandaşa belli ki  uzun süredir planlanan usulsüz işlemlerle 'Gel gel' denilmesi, vatandaşın da bir anlamda bu oyuna gelmesi. 

Hele hele 2021'den 2025'e kadar 524 kat artan ve bu artıştan sonra halka açılan, sonrasında 17 kat daha değer kazanan bir fon alınıyorsa 'Ben riskli olduğunu nereden bileyim' demek mümkün mü? 

✓Vatandaş riski göze almış olabilir. İyi de devletin ilgili kurumları risk bu boyuta ulaşıncaya kadar neredeydi? 

Daha önce dile getirdiğim soruyu bir kez daha sorayım: 

'Elbette en büyük suçlu hırsız, peki hırsızın varlığından haberdar olduğu halde kapının kilidini zamanında değiştirmeyenin hiç mi sorumluluğu yok?'

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'Son günlerde yaşadığımız fon krizi, yaklaşık 1 milyon yatırımcıyı ilgilendiren; Borsa İstanbul’dan sermaye piyasalarına kadar uzanan ciddi bir meseledir.

Burada mesele yalnızca birkaç fonun ya da yatırımcının uğradığı zarar değildir. Asıl mesele, milletimizin alın teriyle biriktirdiği parasına ve finansal sisteme duyduğu güvendir.

Bu süreci görmezden gelen, ihmali veya sorumluluğu bulunan kim varsa hukuk önünde hesabını vermelidir. Ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun, gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalıdır.

Adalet Bakanımızın ve ilgili kurumlarımızın bu soruşturmayı en kılcal damarlarına kadar takip edeceğine, milletimizin mağduriyetinin giderilmesi için gereken adımların kararlılıkla atılacağına inanıyorum.

Biz milletimizin yanında, hakkın ve adaletin yanındayız.

Bu mesele üzerinden Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya yönelik hiçbir siyasi hesabın da milletimizin mağduriyetinin önüne geçirilmesine izin verilmemelidir.

Adalet Bakanlığımızın gayretli çalışmalarını destekliyoruz. Devletimizin adaleti tecelli edecek, sorumlular kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecek, milletimizin hakkı korunacaktır.'

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'TMSF'nin bugüne kadar kayyım olarak atandığı şirket sayısı 1300'ü geçti. 

Fon dolandırıcılığına karışanların herhangi bir şirket ya da varlığına kayyım atanmadı. 

Devletimiz onlara son derece naif.

Varlıklarına tedbir konuldu, donduruldu. 

Şirketlerine kayyım atanmadı.

Çünkü malvarlıklarına el koymak için, bunların suçtan elde edildiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe gerekiyor (!!!)

O şüphe henüz yok demek ki (!)'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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