455 Bini Aşkın Kişi Etkilendi: Fon Mağdurları İsyan Etti
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu tasfiyeye almasıyla başlayan süreç, yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan etkiledi. Yaşananlar sosyal medyada tepkilerini de beraberinde getirdi. Fon mağdurları ise isyan etti.
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Fon krizi 455 bini aşkın yatırımcıyı etkiledi.
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Fon mağdurları isyan etti:
Fon krizine tepkilerden bazıları şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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