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“Perihan Abla” ve “Ruhsar”la Hafızalara Kazınmıştı: Tuluğ Çizgen’in Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı

“Perihan Abla” ve “Ruhsar”la Hafızalara Kazınmıştı: Tuluğ Çizgen’in Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 14:56
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Türk televizyonunun unutulmaz yüzlerinden Tuluğ Çizgen, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. “Perihan Abla”, “Ruhsar” ve “Ayrılsak da Beraberiz” gibi dönemin sevilen yapımlarında rol alan usta oyuncunun bakım evinde çekilen yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar sonra gelen görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Çizgen’i ziyaret eden hayranının açıklaması da sevenlerinin yüreğine su serpti. Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Tuluğ Çizgen, canlandırdığı birbirinden renkli karakterlerle bir dönemin televizyon dünyasına damgasını vuran isimlerden biriydi.

Tuluğ Çizgen, canlandırdığı birbirinden renkli karakterlerle bir dönemin televizyon dünyasına damgasını vuran isimlerden biriydi.

Tuluğ Çizgen’i kimimiz “Perihan Abla”daki Meraklı Melahat, kimimiz “Ruhsar”daki Gözüm Abla, kimimiz de “Ayrılsak da Beraberiz”in Mehveş’i olarak hatırlıyoruz.

Rol aldığı yapımlara kattığı enerji ve kendine has oyunculuğuyla hafızalarda yer edinen Çizgen, yıllarca ekranların en tanıdık yüzlerinden biri oldu.

Son olarak 2013 yılında yayımlanan “Cesur Hemşire” dizisiyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu, ardından Bodrum Yalıkavak’a yerleşerek daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

Tuluğ Çizgen, canlandırdığı birbirinden renkli karakterlerle bir dönemin televizyon dünyasına damgasını vuran isimlerden biriydi.

Tuluğ Çizgen, canlandırdığı birbirinden renkli karakterlerle bir dönemin televizyon dünyasına damgasını vuran isimlerden biriydi.

Sabah’ın haberine göre bir süredir bakım evinde yaşamını sürdüren usta oyuncuyu ziyaret eden hayranı, o buluşmadan bir kareyi paylaştı.

Çizgen’in yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken usta oyuncunun son hali de gündem oldu.

Bir dönemin en sevilen dizilerinde izlediğimiz Çizgen’i uzun bir aranın ardından görenler hem geçmişe doğru küçük bir yolculuğa çıktı hem de usta oyuncuya sağlık dileklerini iletti.

Fotoğrafı gören bazı kullanıcılar duygulansa da Çizgen’i ziyaret eden hayranından içleri rahatlatan bir açıklama geldi.

Fotoğrafı gören bazı kullanıcılar duygulansa da Çizgen’i ziyaret eden hayranından içleri rahatlatan bir açıklama geldi.

Usta oyuncuyu ziyaret eden hayranı, “Tuluğ Çizgen Hanımefendi’yi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var.” sözleriyle Çizgen’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sosyal medyada “yürek burkan görüntü” yorumları yapılsa da paylaşılan fotoğrafla birlikte herhangi bir olumsuz sağlık bilgisi aktarılmadı.

Yıllar sonra gelen bu kare, Tuluğ Çizgen’i sevenleri biraz duygulandırmış olabilir. Ancak ziyaretçisinin sözleri hepimizin yüreğine su serpti diyebiliriz.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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