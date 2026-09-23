“Perihan Abla” ve “Ruhsar”la Hafızalara Kazınmıştı: Tuluğ Çizgen’in Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Türk televizyonunun unutulmaz yüzlerinden Tuluğ Çizgen, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. “Perihan Abla”, “Ruhsar” ve “Ayrılsak da Beraberiz” gibi dönemin sevilen yapımlarında rol alan usta oyuncunun bakım evinde çekilen yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar sonra gelen görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Çizgen’i ziyaret eden hayranının açıklaması da sevenlerinin yüreğine su serpti. Gelin, detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Sabah
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Tuluğ Çizgen, canlandırdığı birbirinden renkli karakterlerle bir dönemin televizyon dünyasına damgasını vuran isimlerden biriydi.
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Tuluğ Çizgen, canlandırdığı birbirinden renkli karakterlerle bir dönemin televizyon dünyasına damgasını vuran isimlerden biriydi.
Fotoğrafı gören bazı kullanıcılar duygulansa da Çizgen’i ziyaret eden hayranından içleri rahatlatan bir açıklama geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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