“Perihan Abla” ve “Ruhsar”la Hafızalara Kazınmıştı: Tuluğ Çizgen’in Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı

Sabah’ın haberine göre bir süredir bakım evinde yaşamını sürdüren usta oyuncuyu ziyaret eden hayranı, o buluşmadan bir kareyi paylaştı.

Çizgen’in yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken usta oyuncunun son hali de gündem oldu.

Bir dönemin en sevilen dizilerinde izlediğimiz Çizgen’i uzun bir aranın ardından görenler hem geçmişe doğru küçük bir yolculuğa çıktı hem de usta oyuncuya sağlık dileklerini iletti.