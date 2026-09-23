Mine Tugay’dan Yaşına Laf Eden Kullanıcıya İğneleyici Cevap!

Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mine Tugay, ardından Paramparça, Zalim İstanbul ve Yalı Çapkını gibi pek çok popüler yapımla izleyici karşısına çıktı.

Fakat Tugay’ın gündeme gelmek için yeni bir projede rol almasına pek de gerek kalmıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı hemen her paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topluyor.

Oyunculuğunun yanında tarzı, kızıl saçları ve fit görüntüsüyle de sık sık konuşulan Mine Tugay’ın spor ve yogayla arasının oldukça iyi olduğunu kendisini takip edenler biliyor. Ünlü oyuncu, yıllardır yoga yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Hatta geçmiş yıllarda vücudunun sınırlarını zorlayan hareketleri, meditasyon yaptığı anları ve evdeki yoga pratiklerini de takipçileriyle paylaşmıştı. Yani anlayacağınız, Mine Tugay’ın yoga serüveni yeni başlamadı.

Ancak ünlü oyuncunun son videosunun altına gelen bir yorum, konuyu yogadan çıkarıp doğrudan yaş meselesine getirdi.