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Mine Tugay’dan Yaşına Laf Eden Kullanıcıya İğneleyici Cevap!

Mine Tugay’dan Yaşına Laf Eden Kullanıcıya İğneleyici Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 13:49
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Mine Tugay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı yoga videosu kısa sürede gündem oldu. Uzun yıllardır yoga yapan ünlü oyuncunun zor hareketleri takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ancak bir kullanıcının Tugay’ın yaşını hedef alan yorumu dikkat çekti. Sessiz kalmayan oyuncu, yoganın yıllardır hayatında olduğunu hatırlattı. “Daha çok yıl yogaya devam edeceğim” diyen Tugay’ın iğneleyici cevabı sosyal medyanın dikkatini çekti.

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Mine Tugay yıllardır hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimlerden biri.

Mine Tugay yıllardır hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimlerden biri.

Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mine Tugay, ardından ParamparçaZalim İstanbul ve Yalı Çapkını gibi pek çok popüler yapımla izleyici karşısına çıktı.

Fakat Tugay’ın gündeme gelmek için yeni bir projede rol almasına pek de gerek kalmıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı hemen her paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topluyor.

Oyunculuğunun yanında tarzı, kızıl saçları ve fit görüntüsüyle de sık sık konuşulan Mine Tugay’ın spor ve yogayla arasının oldukça iyi olduğunu kendisini takip edenler biliyor. Ünlü oyuncu, yıllardır yoga yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Hatta geçmiş yıllarda vücudunun sınırlarını zorlayan hareketleri, meditasyon yaptığı anları ve evdeki yoga pratiklerini de takipçileriyle paylaşmıştı. Yani anlayacağınız, Mine Tugay’ın yoga serüveni yeni başlamadı. 

Ancak ünlü oyuncunun son videosunun altına gelen bir yorum, konuyu yogadan çıkarıp doğrudan yaş meselesine getirdi.

Mine Tugay bu kez evinde yoga yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Mine Tugay bu kez evinde yoga yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Siyah spor kıyafetleriyle yoga matının üzerine geçen Tugay, esnekliğini ve yıllardır sürdürdüğü pratiğini gösteren hareketleri art arda yaptı.

Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Kimi esnekliğine hayran kaldı, kimi bu hareketleri nasıl yapabildiğini sorguladı, kimi de sporu uzun yıllardır hayatının bir parçası haline getirmesine övgüler yağdırdı.

Fakat her sosyal medya paylaşımında olduğu gibi bu videonun altına da konuyla pek ilgisi olmayan bir yorum geldi.

Bir takipçisi, Mine Tugay’ın yoga yaptığı videoyu görünce:

“Belli bir yaştan sonra bu videolar başlıyor, garip.”

yorumunda bulundu.

Mine Tugay yaşına gönderme yapan takipçisine oldukça iğneleyici bir cevap verdi!

Yoganın hayatına yeni girmiş bir heves olmadığının altını çizen Tugay, takipçisine şu sözlerle seslendi:

“Yoga hayatımda çok senelerdir var, hatta yoga hocasıyım. Sizin için bir mahsuru yoksa daha çok yıl yogaya devam edeceğim.”

Mine Tugay’ın “Sizin için bir mahsuru yoksa” diyerek verdiği cevap kısa sürede dikkat çekti. Oyuncu bir yandan yoganın yıllardır hayatında olduğunu açıklarken bir yandan da kaç yaşına gelirse gelsin sevdiği şeyi yapmaya devam edeceğini açıkça ortaya koydu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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