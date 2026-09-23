Mine Tugay’dan Yaşına Laf Eden Kullanıcıya İğneleyici Cevap!
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Mine Tugay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı yoga videosu kısa sürede gündem oldu. Uzun yıllardır yoga yapan ünlü oyuncunun zor hareketleri takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ancak bir kullanıcının Tugay’ın yaşını hedef alan yorumu dikkat çekti. Sessiz kalmayan oyuncu, yoganın yıllardır hayatında olduğunu hatırlattı. “Daha çok yıl yogaya devam edeceğim” diyen Tugay’ın iğneleyici cevabı sosyal medyanın dikkatini çekti.
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Mine Tugay yıllardır hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimlerden biri.
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Mine Tugay bu kez evinde yoga yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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