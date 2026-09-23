Erkin Koray'ın “Estarabim”i Ne Demek? Öğrenince Bütün Teorileriniz Boşa Çıkacak!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Estarabim'i ezbere söyleyen çok, ne anlama geldiğinden emin olan pek yok. Erkin Koray’ın şarkısı için yıllar boyunca birbirinden farklı açıklamalar dolaştı. Kimi bir dua cümlesine, kimi başka bir dile dayandırdı. Oysa Koray, Kanat Atkaya’ya gönderdiği mektupta bu yorumlar hakkında oldukça açık konuşmuştu. Üstelik verdiği cevap, kelimenin sözlük anlamından çok daha ilginç.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkin Koray'ın “Estarabim”ini bir kez duyanın dilinden düşürmesi pek mümkün değil. Ama iş kelimenin anlamına gelince hepimiz biraz duraksıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Estarabim” için anlatılanlara bakınca insan hangi hikâyeye inanacağını şaşırıyor.
Erkin Koray, Kanat Atkaya'ya yazdığı mektupta yıllardır konuşulan o soruya kendi cevabını vermiş.
Belki de “Estarabim”i bunca yıl canlı tutan şey tam olarak bu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın