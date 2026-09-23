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Erkin Koray'ın “Estarabim”i Ne Demek? Öğrenince Bütün Teorileriniz Boşa Çıkacak!

Erkin Koray'ın “Estarabim”i Ne Demek? Öğrenince Bütün Teorileriniz Boşa Çıkacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 14:15
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'Estarabim'i ezbere söyleyen çok, ne anlama geldiğinden emin olan pek yok. Erkin Koray’ın şarkısı için yıllar boyunca birbirinden farklı açıklamalar dolaştı. Kimi bir dua cümlesine, kimi başka bir dile dayandırdı. Oysa Koray, Kanat Atkaya’ya gönderdiği mektupta bu yorumlar hakkında oldukça açık konuşmuştu. Üstelik verdiği cevap, kelimenin sözlük anlamından çok daha ilginç.

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Erkin Koray'ın “Estarabim”ini bir kez duyanın dilinden düşürmesi pek mümkün değil. Ama iş kelimenin anlamına gelince hepimiz biraz duraksıyoruz.

Erkin Koray'ın “Estarabim”ini bir kez duyanın dilinden düşürmesi pek mümkün değil. Ama iş kelimenin anlamına gelince hepimiz biraz duraksıyoruz.

“Sağdan soldan Estarabim” diye şarkıya eşlik etmek kolay. Biri çıkıp da “Estarabim ne demek?” diye sorduğunda ise herkesin verecek başka bir cevabı var. Erkin Koray'ın en unutulmaz şarkılarından biri, yıllar içinde müziği kadar nakaratındaki bu kelimeyle de konuşuldu.

Üstelik mesele yalnızca kelimenin kulağa ilginç gelmesi değil. “Mutlaka bir anlamı vardır” düşüncesiyle şarkının peşine düşenler, ortaya birbirinden farklı hikâyeler çıkardı. Bazıları o kadar sık anlatıldı ki bir süre sonra sanki Erkin Baba bizzat açıklamış gibi dolaşmaya başladı.

“Estarabim” için anlatılanlara bakınca insan hangi hikâyeye inanacağını şaşırıyor.

“Estarabim” için anlatılanlara bakınca insan hangi hikâyeye inanacağını şaşırıyor.

Bir iddiaya göre kelime Kürtçe bir ifadeden geliyor. Bir başkasına göreyse “Estağfurullah yarabbim” sözünün değişmiş hâli. Hatta Erkin Koray'ın şarkıyı hazırlarken bu sözü söylediği, nakaratın da böyle ortaya çıktığı anlatılıyor.

Şarkıyı dinlerken kulağa uydukları doğru; ama bunlar doğrulanmış birer çıkış hikâyesi değil. Erkin Koray'ın arkadaş ortamında kullandığı bir söz olduğu da anlatılanlar arasında. Kısacası herkesin “Estarabim” için bir açıklaması var. Peki şarkının sahibi ne diyor?

Erkin Koray, Kanat Atkaya'ya yazdığı mektupta yıllardır konuşulan o soruya kendi cevabını vermiş.

Erkin Koray, Kanat Atkaya'ya yazdığı mektupta yıllardır konuşulan o soruya kendi cevabını vermiş.

Koray, kelimenin kesin anlamını bildiğini söyleyenlere karşı çıkıyor. Çünkü “Estarabim”in ne anlama geldiğini kimseye söylemediğini, herkesin onu kendine göre yorumlamasını istediğini anlatıyor. Hatta kendisinden ille de bir yorum beklenecekse, şarkıyı duyunca insanın kafasında beliren şeyin onun anlamı olduğunu söylüyor. 

Yani yıllardır birbirimize anlattığımız hikâyelerden birini seçip “işte doğrusu bu” diyemiyoruz. Erkin Baba cevabı bilerek açık bırakmış. Şarkıya her eşlik ettiğimizde “Estarabim”e kendi anlamımızı yüklememizi istemiş desek yeridir.

Belki de “Estarabim”i bunca yıl canlı tutan şey tam olarak bu.

Belki de “Estarabim”i bunca yıl canlı tutan şey tam olarak bu.

Bazı şarkı sözlerini duyduğumuz anda anlarız. Bazılarını ise yıllar geçse de konuşmaya devam ederiz. “Estarabim” ikinci grupta: Her yeni dinleyici aynı soruyu soruyor, başka bir hikâyeye rastlıyor ve sonunda Erkin Koray’ın cevabına dönüyor.

Artık biri “Estarabim ne demek?” diye sorduğunda en dürüst cevap şu olabilir: Erkin Koray bunun tek bir anlama bağlanmasını istememiş. Kafanda ne canlanıyorsa şarkı biraz da oradan devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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