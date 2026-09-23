Erkin Koray'ın “Estarabim”i Ne Demek? Öğrenince Bütün Teorileriniz Boşa Çıkacak!

“Sağdan soldan Estarabim” diye şarkıya eşlik etmek kolay. Biri çıkıp da “Estarabim ne demek?” diye sorduğunda ise herkesin verecek başka bir cevabı var. Erkin Koray'ın en unutulmaz şarkılarından biri, yıllar içinde müziği kadar nakaratındaki bu kelimeyle de konuşuldu.

Üstelik mesele yalnızca kelimenin kulağa ilginç gelmesi değil. “Mutlaka bir anlamı vardır” düşüncesiyle şarkının peşine düşenler, ortaya birbirinden farklı hikâyeler çıkardı. Bazıları o kadar sık anlatıldı ki bir süre sonra sanki Erkin Baba bizzat açıklamış gibi dolaşmaya başladı.