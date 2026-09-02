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Nohut Büyüklüğünde Tüketmek Yeter: İştahı Bıçak Gibi Kesen Sakız Gündemde!

Nohut Büyüklüğünde Tüketmek Yeter: İştahı Bıçak Gibi Kesen Sakız Gündemde!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 09:01
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Son dönemlerde zayıflama ve iştah kontrolüne yardımcı olduğu iddia edilen sandaloz sakızı gündemde. Tokluk hissini artırarak iştah kontrolüne destek olabildiği söylenen sakızı, Uzman Diyetisyen Cansu Arslan değerlendirdi.

Arslan,  yüzyıllardır kullanılan doğal reçinenin sindirim sistemi ve bağırsak florası üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Uzman diyetisyen, sandaloz sakızının kilo vermeye yardımcı olabileceğini ancak tek başına bir çözüm olmayacağını belirtti.

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Sandaloz sakızı nedir, kilo verdiriyor mu?

Sandaloz sakızı nedir, kilo verdiriyor mu?

Sandaloz sakızı, sandaloz ağacının gövdesinde veya dallarında oluşan çiziklerden sızan aromatik ve yoğun kıvamlı reçinenin hava ile temas ederek katılaşmasıyla elde edilen bir tür sakızdır. Doğal yollardan meydana gelen bu reçine, yıllardır toz veya sakız biçiminde tüketilir.

Yüzyıllardır tüketilen bu sakızın kilo vermeye yardımcı olduğu iddiası, son günlerde popüler oldu. Konuya ilişkin bilgiler veren Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, geleneksel kullanımlarda sandaloz sakızının mide asidini dengelemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Arslan, prebiyotik özelliği sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve bağırsak hareketlerini artırmaya yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca sandaloz sakızı, aromatik bileşenleri sayesinde ağız kokusunun giderilmesine de katkıda bulunuyor.

'Üzerine yapılmış çalışmalar kısıtlı olsa da içeriğindeki aktif bileşenlerle sandaloz sakızının muhtemel etkileri dikkat çekicidir. Mide asidini dengeleyici, prebiyotik etkisiyle bağırsak florasını destekleyici ve bağırsak hareketlerini artırıcı potansiyel bir etkiye sahiptir. Aromatik bileşenleri sayesinde ağız kokusunun önlenmesine de yardımcıdır.'

Kilo kontrolü noktasında Arslan'ın ifadeleri şu şekilde:  'Midede çözündüğünde oluşturduğu kıvam sayesinde sindirimin daha yavaş ve kontrollü ilerlemesini sağlar. Bu etkisiyle kan şekerindeki ani yükselmelerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve iştah kontrolünü destekler.'

"Sandaloz sakızı tercihen sabah aç karnına 1 nohut büyüklüğünde çiğnenmeli."

"Sandaloz sakızı tercihen sabah aç karnına 1 nohut büyüklüğünde çiğnenmeli."

Cansu Arslan, sandaloz sakızının aktif bileşenleri ile muhtemel etkilerinin oldukça dikkat çekici olduğunu belirterek, 'Adını sıkça duyduğumuz alan olan zayıflama süreçlerinde ise vücutta oluşturduğu termojenik etki ile vücut ısısını hafifçe yükselterek enerji harcanmasını artırır, yağ depolarının enerji olarak kullanılmasını kolaylaştırır. İdrar söktürücü etkisiyle de vücuttaki yağ yakımı sonrası oluşan atıkların uzaklaştırılma sürecini hızlandırır' dedi.

Peki sandaloz sakızı nasıl tüketilmeli?

Arslan,  sandaloz sakızının fazla tüketiminin olumsuz etkilerine de değindi. 'Sandaloz sakızı tercihen sabah aç karnına 1 nohut büyüklüğünde çiğnenmeli. Üzerine 1-2 bardak oda sıcaklığında su içilmelidir. Daha sert olan formları toz haline getirilip suya karıştırılabilir. İştah kontrolü ve sindirimde olumlu etkileri düşünüldüğünde suya elma sirkesi de eklenebilir. Bal ve limon ile karıştırarak bağışıklık sistemini güçlendirici olarak da kullanılabilir.'

Fakat sandaloz sakızının gereğinden fazla kullanılması, baş dönmesi, kusma, mide-bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. 

Sandaloz sakızı, tek başına kilo verme konusunda etkili değildir. Ayrıca alerji riskine karşı kullanımında temkinli olunmalıdır. Gebeler, emziren anneler, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar kesinlikle hekim önerisi almalıdır. 

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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