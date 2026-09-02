Nohut Büyüklüğünde Tüketmek Yeter: İştahı Bıçak Gibi Kesen Sakız Gündemde!
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Son dönemlerde zayıflama ve iştah kontrolüne yardımcı olduğu iddia edilen sandaloz sakızı gündemde. Tokluk hissini artırarak iştah kontrolüne destek olabildiği söylenen sakızı, Uzman Diyetisyen Cansu Arslan değerlendirdi.
Arslan, yüzyıllardır kullanılan doğal reçinenin sindirim sistemi ve bağırsak florası üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Uzman diyetisyen, sandaloz sakızının kilo vermeye yardımcı olabileceğini ancak tek başına bir çözüm olmayacağını belirtti.
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Sandaloz sakızı nedir, kilo verdiriyor mu?
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"Sandaloz sakızı tercihen sabah aç karnına 1 nohut büyüklüğünde çiğnenmeli."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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