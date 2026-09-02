Nohut Büyüklüğünde Tüketmek Yeter: İştahı Bıçak Gibi Kesen Sakız Gündemde!

Sandaloz sakızı, sandaloz ağacının gövdesinde veya dallarında oluşan çiziklerden sızan aromatik ve yoğun kıvamlı reçinenin hava ile temas ederek katılaşmasıyla elde edilen bir tür sakızdır. Doğal yollardan meydana gelen bu reçine, yıllardır toz veya sakız biçiminde tüketilir.

Yüzyıllardır tüketilen bu sakızın kilo vermeye yardımcı olduğu iddiası, son günlerde popüler oldu. Konuya ilişkin bilgiler veren Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, geleneksel kullanımlarda sandaloz sakızının mide asidini dengelemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Arslan, prebiyotik özelliği sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve bağırsak hareketlerini artırmaya yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca sandaloz sakızı, aromatik bileşenleri sayesinde ağız kokusunun giderilmesine de katkıda bulunuyor.

'Üzerine yapılmış çalışmalar kısıtlı olsa da içeriğindeki aktif bileşenlerle sandaloz sakızının muhtemel etkileri dikkat çekicidir. Mide asidini dengeleyici, prebiyotik etkisiyle bağırsak florasını destekleyici ve bağırsak hareketlerini artırıcı potansiyel bir etkiye sahiptir. Aromatik bileşenleri sayesinde ağız kokusunun önlenmesine de yardımcıdır.'

Kilo kontrolü noktasında Arslan'ın ifadeleri şu şekilde: 'Midede çözündüğünde oluşturduğu kıvam sayesinde sindirimin daha yavaş ve kontrollü ilerlemesini sağlar. Bu etkisiyle kan şekerindeki ani yükselmelerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve iştah kontrolünü destekler.'