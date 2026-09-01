Akdeniz Diyeti mi, Keto mu? Bilim İnsanları Karaciğere En Faydalı Diyeti Açıkladı

Kilo vermek ya da düzenli beslenmek isteyenlerin uygulayabileceği farklı diyet türleri var. Örneğin ketojenik (keto) diyet, günlük kalorinin çoğunun yağlardan alındığı, karbonhidratın ise çok az tüketildiği düşük karbonhidratlı beslenme modelidir. Akdeniz diyeti ise zeytinyağı, taze sebze ve meyveler, baklagiller, tam tahıllar ve balık ağırlıklı bir beslenme tarzıdır.

Peki kilo vermek isteyenler ya da obez kişiler için hangi diyet türü daha sağlıklı? Araştırmalar, ketojenik diyetin daha sağlıklı olabileceğini gösteriyor.

Kaynak