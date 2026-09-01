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Akdeniz Diyeti mi, Keto mu? Bilim İnsanları Karaciğere En Faydalı Diyeti Açıkladı

Akdeniz Diyeti mi, Keto mu? Bilim İnsanları Karaciğere En Faydalı Diyeti Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 14:26
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Kilo vermek ya da düzenli beslenmek isteyenlerin uygulayabileceği farklı diyet türleri var. Örneğin ketojenik (keto) diyet, günlük kalorinin çoğunun yağlardan alındığı, karbonhidratın ise çok az tüketildiği düşük karbonhidratlı beslenme modelidir. Akdeniz diyeti ise zeytinyağı, taze sebze ve meyveler, baklagiller, tam tahıllar ve balık ağırlıklı bir beslenme tarzıdır. 

Peki kilo vermek isteyenler ya da obez kişiler için hangi diyet türü daha sağlıklı? Araştırmalar, ketojenik diyetin daha sağlıklı olabileceğini gösteriyor.

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Hangi diyet daha sağlıklı?

Hangi diyet daha sağlıklı?

Cell Metabolism dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, ketojenik (keto) diyet gibi düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyet, Akdeniz diyeti veya düşük yağlı bitkisel bazlı bir diyete kıyasla obez kişiler için daha fazla faydalı olabilir. 

Araştırmada, obezite, prediyabet ve yağlı karaciğer hastalığı olan 42 katılımcı incelendi. Araştırmacılar, keto diyetinin prediyabetli katılımcıların yaklaşık yarısının bu durumun kriterlerini artık göstermediğine yardımcı olduğunu buldu. Ayrıca, diğer iki diyete göre karaciğer sağlığını ve metabolik sağlığı daha etkili bir şekilde iyileştirdiği görüldü. 

Katılımcılar, rastgele 3 gruba ayrıldı ve üç farklı diyet uygulandı:

  • Ketojenik diyet

  • Akdeniz diyeti

  • Düşük yağlı, bitkisel bazlı bir diyet

Diyet türlerinin tamamı, vücut yağında önemli bir azalmaya yol açtı.

Diyet türlerinin tamamı, vücut yağında önemli bir azalmaya yol açtı.

Her katılımcı, sadece araştırma ekibinin sağladığı yiyecekleri tüketti. Ayrıca düzenlenen plana da sadık kaldılar.

Çalışma süresince:

  • Keto diyeti kalorilerin %4'ünü karbonhidratlardan, %73'ünü ise yağlardan sağladı.

  • Akdeniz diyeti – kalorilerin %50'si karbonhidratlardan ve %35'i yağlardan sağladı.

  • Düşük yağlı, bitkisel bazlı bir diyet – kalorilerin %70'i karbonhidratlardan ve %15'i yağlardan aldı.

Araştırma ekibi, her katılımcının diyetindeki kalori alımını, dört ila beş ay içinde vücut ağırlıklarının yaklaşık %10'unu kaybetmeleri için ayrı ayrı hesapladı. Çalışmanın sonunda, üç diyetin de vücut yağında önemli bir azalmaya yol açtığı görüldü.

Ketojenik diyet grubunda karaciğer fonksiyonu ve metabolizmasının çeşitli göstergelerinde en büyük iyileşme görüldü.

Ketojenik diyet grubunda karaciğer fonksiyonu ve metabolizmasının çeşitli göstergelerinde en büyük iyileşme görüldü.

Örneğin, karaciğer yağlanması diğer gruplardaki %45'lik azalmaya kıyasla ortalama %67 oranında azaldı.

Halk arasında keto diyet olarak da bilinen ketojenik diyet, yağ oranı yüksek, düşük miktarda protein ve çok az miktarda karbonhidrat (şeker) içeren diyet türüdür. Burada amaç, protein ve yağdan daha fazla kalori alırken karbonhidratlardan daha az kalori alınmasını sağlamaktır. 

  • Örneğin et, balık, yumurta, zeytinyağı, tereyağı, avokado, kuruyemişler ve toprak üstünde yetişen düşük karbonhidratlı yeşil sebzeler tüketilirken şeker, ekmek, makarna, pilav, patates ve muz, elma gibi yüksek karbonhidratlı meyveler tüketilmez.

  • *Dikkat! Bu içerik sağlık tavsiyesi içermez. Her bireyin ihtiyacının farklı olduğunu unutmayın. Gerekli durumlarda bir sağlık kuruluşuna danışın.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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