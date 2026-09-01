Akdeniz Diyeti mi, Keto mu? Bilim İnsanları Karaciğere En Faydalı Diyeti Açıkladı
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Kilo vermek ya da düzenli beslenmek isteyenlerin uygulayabileceği farklı diyet türleri var. Örneğin ketojenik (keto) diyet, günlük kalorinin çoğunun yağlardan alındığı, karbonhidratın ise çok az tüketildiği düşük karbonhidratlı beslenme modelidir. Akdeniz diyeti ise zeytinyağı, taze sebze ve meyveler, baklagiller, tam tahıllar ve balık ağırlıklı bir beslenme tarzıdır.
Peki kilo vermek isteyenler ya da obez kişiler için hangi diyet türü daha sağlıklı? Araştırmalar, ketojenik diyetin daha sağlıklı olabileceğini gösteriyor.
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Hangi diyet daha sağlıklı?
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Diyet türlerinin tamamı, vücut yağında önemli bir azalmaya yol açtı.
Ketojenik diyet grubunda karaciğer fonksiyonu ve metabolizmasının çeşitli göstergelerinde en büyük iyileşme görüldü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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