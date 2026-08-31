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Cem Yılmaz'ın Geçirdiği Kalp Krizini Ünlü Kardiyolog Yorumladı: "Dul Bırakan Damar" Detayı!

Cem Yılmaz'ın Geçirdiği Kalp Krizini Ünlü Kardiyolog Yorumladı: "Dul Bırakan Damar" Detayı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.08.2026 - 11:23
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Sevilen sanatçı Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinin ardından, sağlık durumu merak edilmeye başlandı. Yılmaz, sosyal medya hesabından 'iyiyim' diyerek sevenlerine teşekkür etti. Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizine dair Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Keskin, bu kalp krizi türünün özellikle erkeklerde görüldüğünü söyleyerek vatandaşları da uyardı.

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Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizine Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin'den bir değerlendirme geldi.

Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizine Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin'den bir değerlendirme geldi.

Sevilen sanatçı Cem Yılmaz, 29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısında bulunan Yılmaz'a ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapıldı. 53 yaşındaki ünlü sanatçı, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan incelemelerde kalbin ön yüzünü etkileyen ciddi bir kalp krizi geçirdiği belirlendi ve anjiyo uygulaması yapıldı.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bu krizde ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu belirten Keskin, 'Kalp krizinde en kritik faktör zamandır; ilk 2 saat içinde müdahale edilip damarın açılması hayati önem taşır. Göğüste baskı, sıkışma, yanma hissi ile sol kola veya çeneye yayılan ağrılar en belirgin sinyallerdir.' dedi. 

Keskin, 'Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizinde hayatını kurtaran en kritik faktör, acil servise başvurduğu ilk dakikalardan itibaren zamanın son derece doğru yönetilmesiydi.' diyerek emeği geçen doktorları ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

"Dul bırakan damar."

"Dul bırakan damar."

Prof. Dr. Muhammed Keskin, Cem Yılmaz’ın yaşadığı kalp krizini kardiyoloji açısından değerlendirerek bunun “anterior MI”, yani kalbin ön yüzünü etkileyen kalp krizi olduğunu söyledi. Bu tür krizlerde sıklıkla LAD adı verilen koroner damarın tıkandığını belirtti. LAD, halk arasında ise 'dul bırakan damar' olarak biliniyor.

LAD, özellikle erkeklerdeki kalp krizlerinde sık karşılaşılan damarlardan biri olarak gösteriliyor. 

Türkiye’de kalp krizi yaş ortalamasının yaklaşık 55 olduğunu belirten Keskin, 53 yaşındaki Cem Yılmaz’ın da sık karşılaşılan yaş grubunda bulunduğuna dikkat çekti. Yılmaz’ın tüm risk faktörlerini ve kullandığı ilaçları bilmediğini özellikle belirten Keskin, sigara kullanımının kalp-damar hastalıkları açısından önemli risk faktörlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Muhammed Keskin'in videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Videonun devamına buradan ulaşabilirsiniz:

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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