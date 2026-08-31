Cem Yılmaz'ın Geçirdiği Kalp Krizini Ünlü Kardiyolog Yorumladı: "Dul Bırakan Damar" Detayı!
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Sevilen sanatçı Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinin ardından, sağlık durumu merak edilmeye başlandı. Yılmaz, sosyal medya hesabından 'iyiyim' diyerek sevenlerine teşekkür etti. Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizine dair Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Keskin, bu kalp krizi türünün özellikle erkeklerde görüldüğünü söyleyerek vatandaşları da uyardı.
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Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizine Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin'den bir değerlendirme geldi.
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"Dul bırakan damar."
Prof. Dr. Muhammed Keskin'in videosunu buradan izleyebilirsiniz:
Videonun devamına buradan ulaşabilirsiniz:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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