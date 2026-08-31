Cem Yılmaz'ın Geçirdiği Kalp Krizini Ünlü Kardiyolog Yorumladı: "Dul Bırakan Damar" Detayı!

Sevilen sanatçı Cem Yılmaz, 29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısında bulunan Yılmaz'a ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapıldı. 53 yaşındaki ünlü sanatçı, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan incelemelerde kalbin ön yüzünü etkileyen ciddi bir kalp krizi geçirdiği belirlendi ve anjiyo uygulaması yapıldı.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bu krizde ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu belirten Keskin, 'Kalp krizinde en kritik faktör zamandır; ilk 2 saat içinde müdahale edilip damarın açılması hayati önem taşır. Göğüste baskı, sıkışma, yanma hissi ile sol kola veya çeneye yayılan ağrılar en belirgin sinyallerdir.' dedi.

Keskin, 'Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizinde hayatını kurtaran en kritik faktör, acil servise başvurduğu ilk dakikalardan itibaren zamanın son derece doğru yönetilmesiydi.' diyerek emeği geçen doktorları ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.