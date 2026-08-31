Can Yılmaz, Kalp Krizi Geçiren Kardeşi Cem Yılmaz Hakkındaki Hadsiz Yorumlara Sert Çıktı!
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz'ın büyük bir kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti. El bileğinden girilerek yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanan Cem Yılmaz daha sonra tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra normal odaya çıkarılan Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım gelmiş ve sevdikleri de rahat bir nefes almıştı. Ancak Yılmaz için iyi dileklerin yanı sıra kötü ve hadsiz yorumlarda da bulunuldu. 'Keşke ölseydi' yorumlarının ardından Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, yorum yapanlara sert çıktı.
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29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısında bulundu.
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Yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi.
Can Yılmaz, yapılan kötü yorumlara yaptığı paylaşımla "Birini sevmemek çok insani. Ölmesini istemek değil." diyerek sert çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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