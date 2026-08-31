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Can Yılmaz, Kalp Krizi Geçiren Kardeşi Cem Yılmaz Hakkındaki Hadsiz Yorumlara Sert Çıktı!

Can Yılmaz, Kalp Krizi Geçiren Kardeşi Cem Yılmaz Hakkındaki Hadsiz Yorumlara Sert Çıktı!

Cem Yılmaz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2026 - 10:21
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz'ın büyük bir kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti. El bileğinden girilerek yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanan Cem Yılmaz daha sonra tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra normal odaya çıkarılan Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım gelmiş ve sevdikleri de rahat bir nefes almıştı. Ancak Yılmaz için iyi dileklerin yanı sıra kötü ve hadsiz yorumlarda da bulunuldu. 'Keşke ölseydi' yorumlarının ardından Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, yorum yapanlara sert çıktı.

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29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısında bulundu.

29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısında bulundu.

Göğüs ve sırt bölgesinde şiddetli bir ağrı hisseden Cem Yılmaz'a ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılırken 53 yaşındaki ünlü sanatçı İlk müdahalesi burada gerçekleştirilen Yılmaz, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemelerde kalbinin ön yüzünü etkileyen ciddi bir kalp krizi geçirdiği belirlenen ünlü komedyen anjiyoya alındı ve el bileğinden girerek yaklaşık 40 dakika içinde kalp krizine neden olan damara balon ve stent uygulandı. Operasyonu gerçekleştiren ÇOMÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, erken müdahaleyle ünlü sanatçının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi.

Yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi.

'Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam G.O.R.A.’nın çekimleri bitti. “Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu; sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince” dedim. Dün göğsüme ve sırtıma kötü bir ağrı saplandı. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum…

Ayvacık’taki ilk hastanede ve burada, Çanakkale’de benimle ilgilenen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sonra detaylıca da edeceğim. Soran, arayan, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu bana…

Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar “Stresten uzak durun” dedi, güldüm. :) Yine “Abi, az iç”, “Saçını kesti, yeni imaj” diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız hayatta kalp krizi de olmazdı. :)

Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah. ❤️🧿' mesajıyla yayınladığı fotoğrafının ardından Cem Yılmaz'a yorum yağdı. Ünlü komedyene gelen sağlık ve şifa dileklerinin yanı sıra hem fotoğraf altında hem de sosyal medyada oldukça hadsiz yorumlar da yer aldı. 'Keşke ölseydin', 'Neden ölmedin?' gibi yorumların ardından Cem Yılmaz'ın abisi dayanamadı ve tüm bu yorumları yapanlara sert çıktı.

Can Yılmaz, yapılan kötü yorumlara yaptığı paylaşımla "Birini sevmemek çok insani. Ölmesini istemek değil." diyerek sert çıktı.

Can Yılmaz, yapılan kötü yorumlara yaptığı paylaşımla "Birini sevmemek çok insani. Ölmesini istemek değil." diyerek sert çıktı.

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Son iki gündür insanlardan çok güzel mesajlar, iyi dilekler geliyor. Tanıdığımız, tanımadığımız birçok insan arıyor, soruyor. Hepsine teşekkür ederim.

Bir de başka türlü mesajlar var.

“Keşke ölseydi”, “Niye kurtardınız?”, “Yallah”, “Niye ölmemiş” “Tüh yine ölmedi” vb. yazanlar var.

Kimsenin Cem’i sevme mecburiyeti yok. Yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz, fikirlerine katılmayabilirsiniz, kendisinden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Bunların hepsi son derece normal.

Burada mesele bir insanın sevilmemesi değil. Sevmemek, eleştirmek, öfkelenmek herkesin hakkı. Ama bir insanın ölümünü dilemek bunların devamı değil. Başka bir yere ait. Çünkü “Senden hoşlanmıyorum” ile “Keşke ölseydin” arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Asıl üzerinde durulması gereken de o mesafenin nasıl bu kadar kolay aşılır hale geldiği.

Üstelik mesele Cem de değil. Bugün o, yarın sevmediğiniz başka biri. Sonra bir bakıyorsunuz, ölüm bile günlük tartışmanın içinde kullanılan sıradan bir kelime olmuş.

İşin ürkütücü tarafı, bunları yazanların çoğunun muhtemelen kendilerini kötü insanlar olarak görmemesi. Günlük hayatlarına devam ediyorlar, sevdikleri insanlar var, üzüldükleri şeyler var. Ama hiç tanımadıkları birinin ölümünü isteyebiliyorlar. İnsanın kendi hayatında sahip çıktığı merhameti, tanımadığı ya da sevmediği birinden bu kadar kolay esirgeyebilmesi tuhaf. Birini sevmemek çok insani. Ölmesini istemek değil.' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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