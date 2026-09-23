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İstanbul, Ankara, Kocaeli... Şehirlere En Çok Yakışan Otomobiller Belli Oldu

İstanbul, Ankara, Kocaeli... Şehirlere En Çok Yakışan Otomobiller Belli Oldu

Yapay Zeka otomobil Togg
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 16:31
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Bazı otomobiller yalnızca bir ulaşım aracı değil, adeta bir şehrin kartvizitine dönüşmüş durumda. Roma sokaklarında Fiat 500, Londra'da MINI Cooper, Stuttgart'ta Porsche 911 ilk akla gelen isimler arasında. Yapay zeka kaynaklarına sorulan soruyla hazırlanan listede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'ye yakıştırılan modeller de yer aldı.

Kaynak: TGRT Haber

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Roma'da Fiat 500, Londra'da MINI Cooper, Maranello'da Ferrari: Dünya şehirleriyle özdeşleşen otomobiller.

Roma'da Fiat 500, Londra'da MINI Cooper, Maranello'da Ferrari: Dünya şehirleriyle özdeşleşen otomobiller.

Otomobil markaları ile şehirler arasındaki bağ çoğu zaman tesadüf değil. Bir şehrin mimarisi, sanayi geçmişi ve insanlarının yaşam tarzı, sokaklarında hangi aracın öne çıkacağını da belirliyor. Oggusto.com başta olmak üzere yapay zeka kaynaklarına yöneltilen 'Dünyada ve Türkiye'de şehirlerle özdeşleşmiş en ikonik otomobiller hangileri?' sorusu, dikkat çeken bir liste ortaya çıkardı. Liste bilimsel bir anketten değil, bu kaynakların verdiği yanıtlardan derlendi.

Roma ve Fiat 500 eşleşmesi listenin en tanıdık örneği. Dar Arnavut kaldırımlı sokaklara rahatça sığan küçük gövdesiyle Fiat 500, İtalyan başkentinin simgelerinden biri olarak görülüyor. Londra'da bu rolü MINI Cooper üstlenirken New York için Tesla Model S, Tokyo için ise Honda e ve Nissan Skyline öne çıktı. Porsche'nin merkezine ev sahipliği yapan Stuttgart'ın otomobili de tahmin edileceği gibi Porsche 911 oldu.

Listedeki bazı şehirler ise doğrudan bir markanın doğduğu yer olarak anılıyor. Maranello Ferrari'yle, Münih BMW'yle, Torino Fiat'la, Detroit de Ford'la özdeşleşmiş durumda. Japonya'daki Toyota City ise adını zaten markanın kendisinden alıyor.

İstanbul'a Clio ve Polo, Ankara'ya Passat, Bursa'ya Tofaş, Kocaeli'ye Togg yakıştırıldı.

İstanbul'a Clio ve Polo, Ankara'ya Passat, Bursa'ya Tofaş, Kocaeli'ye Togg yakıştırıldı.

Listenin Türkiye ayağı da en az dünya sıralaması kadar merak uyandırdı.

  • İstanbul için Renault Clio ya da Volkswagen Polo gösterildi. Trafiği yoğun, park yeri bulmanın her geçen gün zorlaştığı metropolde kompakt ve pratik hatchback modellerin öne çıkması pek şaşırtmadı.

  • Başkent Ankara'ya ise daha ağırbaşlı iki sedan yakıştırıldı: Volkswagen Passat ve Skoda Superb. İş dünyasında ve resmi kurumların önünde sıkça görülen bu modeller, başkentin ciddi havasıyla örtüşüyor.

  • İzmir'de rüzgar biraz daha farklı esiyor. Ege'nin rahat yaşam tarzına uygun olarak üstü açılabilen MINI Cooper Cabrio ya da elektrikli Fiat 500e, İzmir'in otomobili olarak seçildi.

  • Bursa'da tercih doğrudan şehrin sanayi kimliğinden geliyor. Tofaş (Fiat) ve OYAK Renault fabrikalarına ev sahipliği yapan Bursa, uzun yıllardır Türkiye otomotiv sanayisinin kalbi olarak biliniyor. Murat 131 ve Şahin gibi kuşaklar boyu yollarda görülen modellerle anılan şehir, listeye de bu mirasıyla girdi.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesi için ise yerli otomobil Togg işaret edildi. Türkiye'nin otomobili olarak yola çıkan Togg'un Gebze'deki Bilişim Vadisi ile kurduğu bağ, bu eşleşmenin arkasındaki en önemli neden olarak görülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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