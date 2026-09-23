İstanbul, Ankara, Kocaeli... Şehirlere En Çok Yakışan Otomobiller Belli Oldu

Otomobil markaları ile şehirler arasındaki bağ çoğu zaman tesadüf değil. Bir şehrin mimarisi, sanayi geçmişi ve insanlarının yaşam tarzı, sokaklarında hangi aracın öne çıkacağını da belirliyor. Oggusto.com başta olmak üzere yapay zeka kaynaklarına yöneltilen 'Dünyada ve Türkiye'de şehirlerle özdeşleşmiş en ikonik otomobiller hangileri?' sorusu, dikkat çeken bir liste ortaya çıkardı. Liste bilimsel bir anketten değil, bu kaynakların verdiği yanıtlardan derlendi.

Roma ve Fiat 500 eşleşmesi listenin en tanıdık örneği. Dar Arnavut kaldırımlı sokaklara rahatça sığan küçük gövdesiyle Fiat 500, İtalyan başkentinin simgelerinden biri olarak görülüyor. Londra'da bu rolü MINI Cooper üstlenirken New York için Tesla Model S, Tokyo için ise Honda e ve Nissan Skyline öne çıktı. Porsche'nin merkezine ev sahipliği yapan Stuttgart'ın otomobili de tahmin edileceği gibi Porsche 911 oldu.

Listedeki bazı şehirler ise doğrudan bir markanın doğduğu yer olarak anılıyor. Maranello Ferrari'yle, Münih BMW'yle, Torino Fiat'la, Detroit de Ford'la özdeşleşmiş durumda. Japonya'daki Toyota City ise adını zaten markanın kendisinden alıyor.