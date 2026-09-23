İstanbul, Ankara, Kocaeli... Şehirlere En Çok Yakışan Otomobiller Belli Oldu
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Bazı otomobiller yalnızca bir ulaşım aracı değil, adeta bir şehrin kartvizitine dönüşmüş durumda. Roma sokaklarında Fiat 500, Londra'da MINI Cooper, Stuttgart'ta Porsche 911 ilk akla gelen isimler arasında. Yapay zeka kaynaklarına sorulan soruyla hazırlanan listede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'ye yakıştırılan modeller de yer aldı.
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Roma'da Fiat 500, Londra'da MINI Cooper, Maranello'da Ferrari: Dünya şehirleriyle özdeşleşen otomobiller.
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İstanbul'a Clio ve Polo, Ankara'ya Passat, Bursa'ya Tofaş, Kocaeli'ye Togg yakıştırıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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