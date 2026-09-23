Aybüke Pusat'sız Halef ve Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı Bu Hafta Ekranda! İşte Yayın Günleri
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Yeni sezonda NOW ekranı bu hafta oldukça hareketli! Salı akşamı Anne Yarısı ile başlayan yeni dizi haftası, Perşembe günü Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. sezonu ve Pazar akşamı Ömür Usta'nın ilk bölümüyle devam ediyor. Peki hangi dizi ne zaman ekranda, kadrolarda kimler var?
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Anne Yarısı 22 Eylül Salı günü ekrana geldi, reytingleri hiç fena değil
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Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezonuyla 24 Eylül Perşembe akşamı geri dönüyor
Ömür Usta 27 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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