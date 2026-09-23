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Aybüke Pusat'sız Halef ve Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı Bu Hafta Ekranda! İşte Yayın Günleri

Aybüke Pusat'sız Halef ve Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı Bu Hafta Ekranda! İşte Yayın Günleri

yerli dizi Now TV Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 16:42
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Yeni sezonda NOW ekranı bu hafta oldukça hareketli! Salı akşamı Anne Yarısı ile başlayan yeni dizi haftası, Perşembe günü Halef: Köklerin Çağrısı'nın 2. sezonu ve Pazar akşamı Ömür Usta'nın ilk bölümüyle devam ediyor. Peki hangi dizi ne zaman ekranda, kadrolarda kimler var?

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Anne Yarısı 22 Eylül Salı günü ekrana geldi, reytingleri hiç fena değil

Anne Yarısı 22 Eylül Salı günü ekrana geldi, reytingleri hiç fena değil

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizinin ilk bölüm reytingleri hiç fena değil. Yeni sezonun en kalabalık akşamında iddialı bir başlangıç yaptı. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu dizinin senaryosu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'e ait. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizinin kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir ve İlayda Çevik de yer alıyor.

Hikâye, Almanya'da hayatını kaybeden kardeşi Zeren'den kendisine emanet kalan yeğeni Ege'nin peşinden Kapadokya'ya gelen bir kadının etrafında şekilleniyor. Kapadokya'ya adım attığı andan itibaren kendini büyük bir aile savaşının ortasında bulan karakteri zorlu günler bekliyor.

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezonuyla 24 Eylül Perşembe akşamı geri dönüyor

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezonuyla 24 Eylül Perşembe akşamı geri dönüyor

Aybüke Pusat'ın vedasıyla yaz boyunca gündemden düşmeyen Halef: Köklerin Çağrısı, 2. sezonuyla 24 Eylül Perşembe akşamı NOW ekranlarına dönüyor. Dizinin yönetmenliğini Deniz Çelebi, senaryosunu Ercan Uğur üstleniyor. Kadroda İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın yanı sıra Onur Bilge, Veda Yurtsever, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ayşegül Cengiz, Beril Kayar, Ozan Çelik ve İnci Sefa Cingöz yer alıyor.

Ömür Usta 27 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor

Ömür Usta 27 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor

Haftanın son yeni dizisi Ömür Usta, 27 Eylül Pazar akşamı NOW'da başlıyor. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı dizinin senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme aldı.

Başrollerde Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal var. Kadroda ayrıca Gonca Vuslateri, Enes Koçak, Cemre Arda, İbrahim Selim, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler, Zerrin Sümer ve Aslıhan Kurşun yer alıyor.

Dizi, erkek egemen bir sektör olan tamirciliği meslek edinmiş güçlü bir kadın olan Ömür'ün hikâyesini konu alıyor. Ömür, çocuklarını yoksulluktan kurtarmak ve onlara iyi bir gelecek sunmak için zorlu ama ilham verici bir mücadeleye girişiyor. Nurgül Yeşilçay'ın rolüne hazırlanmak için sanayiye girip kadın tamircilerle bir araya gelmesi ve Bülent İnal'ın dizi için 12 kilo vermesi de daha önce dikkat çekmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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