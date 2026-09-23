Aybüke Pusat'sız Halef ve Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı Bu Hafta Ekranda! İşte Yayın Günleri

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizinin ilk bölüm reytingleri hiç fena değil. Yeni sezonun en kalabalık akşamında iddialı bir başlangıç yaptı. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu dizinin senaryosu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'e ait. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizinin kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir ve İlayda Çevik de yer alıyor.

Hikâye, Almanya'da hayatını kaybeden kardeşi Zeren'den kendisine emanet kalan yeğeni Ege'nin peşinden Kapadokya'ya gelen bir kadının etrafında şekilleniyor. Kapadokya'ya adım attığı andan itibaren kendini büyük bir aile savaşının ortasında bulan karakteri zorlu günler bekliyor.